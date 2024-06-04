Yetkililerden Çok Önemli Hayati Uyarı

METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA VE BURDUR İLİ ORMAN YANGIN RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ)

Başlama Zamanı: 03.06.2024 12:00 TSİ

Bitiş Zamanı: 06.06.2024 21:00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Isparta ve Burdur çevrelerinde halen devam eden sıcak ve kuru havanın 6 Haziran 2024 akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir.

Bu süre zarfında:

En yüksek sıcaklık: 32-36°C

32-36°C En düşük nem: %10-20

%10-20 Rüzgar: Kuzey yönlerden 20-40 km/s hızında esmesi beklenmektedir.

Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

Not: Yayımlanan “Meteorolojik Uyarı” sadece yetkili kişi ve kurumlar ile paylaşılmıştır.







Isparta ve Burdur İçin Orman Yangını Uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Isparta ve Burdur çevrelerinde sıcak ve kuru havanın 6 Haziran 2024 akşamına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu süre boyunca, en yüksek sıcaklıkların 32-36°C, en düşük nemin %10-20 arasında olması ve kuzey yönlerden saatte 20-40 km hızında rüzgar esmesi öngörülüyor. Bu koşullar, orman yangınları riskini artıracağından, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.