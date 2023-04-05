Elektrikli Araç Sahipleri Dikkat: Trafik Sigortası Yönetmeliği Değişti!

Yeni Yönetmelikle Trafik Sigortası Fiyatları Nasıl Etkilenecek?

Trafik Sigortası Hasarsızlık İndirimi Yüzde 50'ye Çıktı

Elektrikli Araç Kullanıcılarına Müjde: Trafik Sigortası Primlerinde İndirim Var

Yeniden Kullanılabilir Parçaların Kullanımı Trafik Sigortası Fiyatlarına İndirim Getiriyor

Tavan Fiyatlar Yükseliyor: Trafik Sigortası Fiyatlarına Yeni Düzenleme

Yeni Trafik Sigortası Yönetmeliği İle Araç Sahiplerinin Hakları Güvence Altında

Trafik Sigortası Yönetmeliği Değişti, Hasar Sonrası Prim Artış Oranları Belli Oldu

Trafik Sigortası Yönetmeliği İle Elektrikli Araçların Tercihi Artacak

Yeni Düzenleme İle Trafik Sigortası Hasarlarında Parça Seçiminde İndirim Var.

Trafik sigortası yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte değişti. Yapılan değişiklikler arasında, zorunlu trafik sigortası hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranlarında düzenlemeler yer alıyor.Ayrıca, elektrikli araçlar için zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulaması da getirildi. Bu kapsamda, elektrikli araç sahipleri yüzde 10 oranında zorunlu trafik sigortası prim indiriminden yararlanabilecekler.Kararla birlikte, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulanabilecek.Ancak, tavan fiyatlar 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırılacak. Bu artışın ardından, aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak.Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecekken, hasar nedeniyle primde yüzde 200 artış yaşanabilecek.Yapılan bu değişiklikler, araç sahipleri için farklı avantajlar sunarken, sigorta şirketleri ve araç tamir merkezleri de değişen yönetmeliğe uyum sağlamak zorunda kalacaklar.