Isparta, ANALİG Basketbol Çeyrek Final Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapacak

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Çeyrek Finali, 7-9 Ağustos 2023 Tarihleri Arasında Isparta'da Gerçekleşecek

Isparta, ulusal spor organizasyonlarının ev sahipliğine devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayraktar Sezonu Basketbol çeyrek final müsabakaları, 7-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında Isparta'da gerçekleşecek. Toplamda 12 ilden 24 kız-erkek takım ve 288 sporcu mücadele edecek.

Isparta, ulusal düzeydeki spor etkinliklerine ev sahipliği yaparak sporun kalbinin attığı bir platform olmaya devam ediyor. Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayraktar Sezonu Basketbol çeyrek final müsabakaları, 7-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında Isparta'nın renkli atmosferinde düzenlenecek.

Müsabakalarda toplam 12 ilden kız-erkek 24 takım ve 288 yetenekli sporcu, kendi yeteneklerini sergilemek ve başarı için mücadele etmek üzere bir araya gelecek. ANALİG Basketbol Çeyrek Finali, Isparta'nın ev sahipliğiyle hem heyecan dolu anların yaşanacağı hem de genç sporcuların yeteneklerini sergileyerek geleceğe umutla baktığı bir platform olacak.

Müsabakalar, 6 Mart Spor Salonu ve Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Erkek takımları 6 Mart Spor Salonu'nda, kız takımları ise Işıkkent Spor Salonu'nda mücadele edecek.

ANALİG Çeyrek Final müsabakalarının teknik toplantısı, Isparta Gençlik Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda fikstür çekimi yapılarak, müsabaka programı netleştirildi.

Açılış seremonisi, 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 09.00'da 6 Mart Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Müsabakalar ise aynı gün saat 10:00'da başlayacak.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Dananiyen, bu önemli etkinlikte mücadele edecek tüm il takımlarına başarılar diledi. Bu organizasyonun, genç yeteneklerin spora olan ilgisini artıracak ve sporun geleceğine katkı sağlayacak bir adım olduğunu belirtti.



























































