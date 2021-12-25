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ISPARTA HABER: HALTERDE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

ISPARTA HABER: HALTERDE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
ISPARTA
G.Tarihi: 25.12.2021 18:31
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
TÜRKİYE HALTER ŞAMPİYONASI’NDA 2. GÜN
SPORCUMUZ HASAN EREN AKBULUT
TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

Okul Sporları Genç A Halter Türkiye Şampiyonası İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde Işıkkent Spor Salonunda devam ediyor. Açılış seremonisi bugün yapılan şampiyonada ilimizi temsil eden başarılı sporcumuz Hasan Eren Akbulut 67 kg. sıkletinde Türkiye ikincisi oldu. Şampiyonada aramızdan kısa süre önce ayrılan İl Müdürlüğümüz Halter Antrenörü Hüseyin Şensoy’da unutulmadı. Milli Gururumuz Fatmagül Çevik ise Pazar günü saat 10:00’da podyuma çıkacak.

2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler A Halter Türkiye Şampiyonası Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Işıkkent Spor Salonunda devam ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde sporcular sıkletlerinde derece elde etmek için kıyasayı mücadele verdi.

AÇILIŞ SEREMONİSİ YAPILDI 
Okul Sporları Gençler A Halter Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi Cumartesi günü saat 12.00’da gerçekleştirildi. Açılış seremonisine Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ahmet Taşdemir, Federasyon yönetim kurulu üyeleri ve protokol üyeleri katıldı.
 Açılış seremonisinde konuşan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek organizasyona ev sahipliğinin yapmanın mutluluğu yaşadıklarını söyleyerek, şampiyonada mücadele edecek sporculara başarılar diledi.
Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü ise konuşmasında Isparta’nın halter branşında başarılı çalışmalarına dikkat çekerek, organizasyon emeği geçenlere teşekkür etti.
Türkiye Şampiyonası boyunca Işıkkent Spor Salonunda geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Hüseyin Şensoy unutulmadı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Federasyon Başkanı Talat Ünlü ile birlikte genç yaşta aramızda ayrılan Hüseyin Şensoy’un ailesine plaket takdim etti.
Ardından protokol üyeleri tarafından sıkletlerinde derece elde eden sporculara madalya takdim edildi.
Seremoni töreninin sonunda Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve Şube Müdürü Ahmet Taşdemir’e teşekkür plaketi takdim etti.

SPORCUMUZ HASAN EREN AKBULUT
TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
İlimizi temsil eden başarılı sporcumuz Hasan Eren Akbulut 67 kg. sıkletinde koparmada 106, silkmede 132 kg. kaldırarak toplamda 238 kg. ile Türkiye ikincisi oldu.

MİLLİ GURURUMUMUZ FATMAGÜL ÇEVİK
PAZAR GÜNÜ PODYUMA ÇIKACAK
Ulusal ve uluslararası derecelerle ülkemizin ve ilimizin gururu Fatmagül Çevik şampiyonada mücadele edecek. Sporcumuz Fatmagül Çevik 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 10:00’da +81 kg da podyuma çıkacak.

İL MÜDÜRÜ MURAT GEVREK’TEN TEBRİK
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ilimizde Türkiye ikincisi derecesi getiren Hasan Eren Akbulut ve sporcuları yetiştiren antrenörlere ayrıca tebrik edip başarılar diledi. İl Müdürü Murat Gevrek Pazar günü podyuma çıkacak Milli Sporcumuz Fatmagül Çevik’e başarılar diledi.
 
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