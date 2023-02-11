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Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği 15 Şubat'ta yapılacak

Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği 15 Şubat'ta yapılacak
ISPARTA
G.Tarihi: 11.02.2023 19:10
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Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği 15 Şubat'ta yapılacak
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.
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Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği 15 Şubat'ta yapılacak
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