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Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği 15 Şubat'ta yapılacak
Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği 15 Şubat'ta yapılacak
ISPARTA
Tarih:
11.02.2023 19:09
G.Tarihi:
11.02.2023 19:10
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Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği 15 Şubat'ta yapılacak
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.
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