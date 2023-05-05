EPDK, bedelsiz doğal gaz uygulamasının faturaya yansımasına ilişkin usul ve esasları belirledi ve buna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından taahhüt edilen bedelsiz doğal gaza ilişkin usul ve esasları açıkladı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin ilk faturalarının sistem kullanım bedelleri ve ilgili vergiler dahil tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanacağını bildirdi. Yılmaz, usul ve esaslar belirlenirken abonelerin ihtiyaç duyduğu tüm detayların titizlikle değerlendirildiğini vurguladı. Yerli doğalgazın tüketicileri mutlu edeceğini, Türkiye'nin küresel enerji santrali olmasının önünü açacağını da belirtti. Ücretsiz kullanım ve 1 Mayıs 2024 tarihine kadar uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar TL vatandaşın cebinde kalacak. Dağıtım şirketleri gerekli özen ve dikkatle halka hizmet vereceklerdir. Herhangi bir hata olması durumunda, abonelik ücretleri üç iş günü içerisinde iade edilecektir.