Isparta Belediyesi, Vatan Mahallesi'nde yağmur suyu problemi yaşanan 4101 ve 4102 sokaklarda çalışma başlattı. Yaklaşık 350 metre uzunluğundaki çalışmalar kapsamında, 500'lük borular kullanılacak ve yağmur suyu ızgaraları da yerleştirilecek. Bu sayede, mahalle sakinlerinin yağışlı havalarda yaşadıkları sorunlar çözülecek.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, 230 caddeden başlayarak, 233 cadde istikametine doğru ilerleyecek ve son olarak 4101 ve 4102 sokaklarda tamamlanacak. Böylece, mahalle sakinlerinin yıllardır çözülemeyen yağmur suyu sorunu çözülmüş olacak.

Vatan Mahallesi Muhtarı İzzet Yıldırım, Yahya Beyatlı Ortaokulu tarafında da benzer bir çalışma yapıldığını ve bu çalışmanın devam ettiğini belirtti. Yıldırım, "Belediye Başkanımız sayesinde yağmur suyu hattı çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgenin yağmur suyu problemi ortadan kalkacak ve vatandaşlarımız rahatlıkla karşıdan karşıya geçebilecekler. Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vatan Mahallesi sakinleri de yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi ve belediyenin sorunları çözmek için gösterdiği çabayı takdir ettiklerini ifade ettiler.