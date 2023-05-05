Benzin ve motorinde peş peşe indirimler devam ediyor. Motorin fiyatına 3 Mayıs'ta 59 kuruş, 4 Mayıs'ta da 1 lira 29 kuruş indirim yapılmıştı. Gece yarısı itibariyle ise motorinde 49 kuruş indirim gerçekleşti. Bu indirimlerin ardından 6 Mayıs cumartesi gününden itibaren benzin fiyatlarına da 1 lira 6 kuruş indirim yapılacak. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim trendi sürüyor. Güncel pompa fiyatlarına bakıldığında İstanbul'da motorin litre fiyatı 17.92 TL, benzin litre fiyatı ise 20.41 TL olarak belirlendi. Ankara'da motorin litre fiyatı 18.28 TL, benzin litre fiyatı ise 20.76 TL iken İzmir'de motorin litre fiyatı 18.37 TL, benzin litre fiyatı ise 20.72 TL olarak kaydedildi.