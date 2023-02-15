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​Enkaz altından 25 kişiyi sağ çıkaran ISAK ekibi şehre döndü

​Enkaz altından 25 kişiyi sağ çıkaran ISAK ekibi şehre döndü
ISPARTA 0
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Enkaz altından 25 kişiyi sağ çıkaran ISAK ekibi şehre döndü
 
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ekibi enkaz altından 25 kişiyi sağ olarak kurtardı. Bölgedeki görevini tamamlayan ISAK ekibi ve çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye giden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibi Isparta’ya döndü.
 
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 İlde etkili oldu. Depremin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi. Isparta Belediyesi, depremin hemen akabinde bölgeye iş makineleri, araçlar, arama kurtarma, sağlık, cenaze ve veteriner hekim ekibi gönderdi. Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekibi Kahramanmaraş’taki arama kurtarma faaliyetlerine katılarak, enkaz altındaki vatandaşları sağ olarak çıkarmak için gece gündüz özveriyle görev yaptı. ISAK ekibi, AFAD koordinasyonunda yaptığı arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 25 kişiyi sağ olarak kurtararak, sağlık ekiplerine sevk etti. Bölgedeki görevini tamamlayan ISAK ekibi ve bölgeye destek amaçlı giden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibi Isparta’ya döndü.
ISAK ekibiniGökkubbe Fuar Alanında Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri, aileleri, mesai arkadaşları ve alanda depremzedeler için gönüllü çalışan vatandaşlar karşıladı.
ISAK ekibinden Yusuf Başboğa, yaşanan deprem afetinden dolayı tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başboğa, “Yüce Rabbim bize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ama maalesef bunlar acı gerçekler. Ülkemiz deprem bölgesi. Belediyemizde arama kurtarma ekibi kurmuştuk. Bu ekibin kurulmasını sağlayan ve bizlere desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ederim. Risk altındaydık, ama bir yerden bize ses veren olduğu zaman orayı terk etmedik. İlk hedefimiz vatandaşlarımızı canlı çıkarmaktı. 25 vatandaşımızı sağ kurtardık, 17 deprem şehidimizi de enkazdan çıkardık” dedi.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibi de bölgede yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Halil Çevik, ISAK ekibinin arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini belirtti. Bölgede görev alan diğer personel de “Vatandaşlarımızı enkaz altından canlı olarak çıkardığımızda çok mutlu olduk. Günler geçtikçe cansız bedenlere ulaştık. O durum da bizi çok üzdü. Allah kimsenin başına vermesin. Çok kötü bir felaket yaşandı. Sayın Belediye Başkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı ve her zaman bizim yanımızda ve iletişim halindeydi. Allah’a şükür sağ salim döndük. Allah ülkemize bir daha böyle bir acı yaşatmasın” ifadelerinde bulundular.
Hüseyin Kılınç da ISAK ekibiyle bir çocuğu enkazdan çıkardıklarını söyleyerek, “Çocuğu bulunduğu yerden aldığımızda çok sevindik. 3 gün enkazda kalmış. Biz de çok duygulandık”  derken Musa Ateş ise yan yatan ve kimsenin girmek istemediği bir binadan Gülten Teyzenin kurtarılma anını anlattı. Ateş, “Gülten Teyzeyi ISAK ekibiyle çıkarmak için çaba içerisindeydik. Canla başla çalışarak kendisine ulaşıldı. O insanlar ne gündüzü ne geceyi biliyorlar. Çıkardığımızda harçlığımı size vereyim, ne isterseniz size vereyim diyordu. Kendisini çıkarırken 5.1 şiddetinde deprem olmuş ama biz onu hissetmeden Gülten Teyzeyi çıkardık. Rabbim bir daha bu acıları yaşatmasın” şeklinde konuştu.
 
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