Depremzede Vatandaşlarımız Isparta’da Ağırlanmaya Başladı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler sonrasında hasara uğrayan illerden Isparta’ya barınmak üzere gelen vatandaşlarımız Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında yerleştirilmeye başladı. Depremzede vatandaşlarımız KYK Isparta ve Murat Hüdavendigar yurtlarında konuk ediliyor. Yurtlarda üç öğün yemek hizmetinin yanında giyim ve sağlık hizmetleri verilirken psikolog ve sosyal hizmet görevlileri de vatandaşlara destek veriyor. Yurtlarda çocuklar için oyun alanları da oluşturuldu. Isparta’daki yurtlara şu ana kadar 1500 depremzede yerleştirildi. Ispartalıların evlerinde misafir ettiği depremzedelerle birlikte Isparta genelinde toplam 4000’e yakın depremzede vatandaşımız ağırlanıyor. Deprem bölgelerinden ulaşan vatandaşlarımızın konuk edildiği yurtlarda incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş depremzede vatandaşlara geçmiş oldun dileklerini ileterek herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. 24 saat esasına göre çalışmaların devam ettiği yurtlarda görev yapan personele de teşekkür eden Vali Baruş, misafirler rahat etmediği sürece kendilerinin de rahat etmeyeceğini söyledi. Vali Baruş “Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman gibi illerimizden gelen kardeşlerimiz odalarına yerleştiriyor, düzenli bir şekilde. Zaruri ihtiyaçları odalarına bırakılıyor ve onların sıcak bir ortama kavuşması için yemekleri 3 öğün çıkarılıyor. Burada Gençlik Spor Müdürlüğümüzün organizesinde zaruri ihtiyaçları için de her türlü yardımı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha düzenli bir şekilde onlara olan yardımlarımızı arttıracağız. Buradan şehir içi ulaşım da ücretsiz bir şekilde Özel halk otobüslerimiz vasıtasıyla yapabilecekler. Bunun dışında aile yanına yerleşen çok sayıda misafirimiz var. Onlarla beraber 4.000 kişiyi Isparta misafir ediyor. Bunun önümüzdeki günlerde artacağını tahmin ediyoruz. Bütün Ispartalılara teşekkür ediyoruz, buraya gelen kardeşlerine sahip çıktıkları için. Bundan sonra da yardıma devam edelim. Kardeşlerimiz burada huzurlu bir ortama, sıcak bir ortama kavuşana kadar bize rahat yok. Çünkü hepimiz bir canın parçalarıyız. O canın bir yanı acıdığı zaman diğer bütün parçalarda ondan etkileniyor. Bu hem din kardeşliğinin gereği hem de millet kardeşliğinin gereği, hepimiz bir milletin fertleriyiz. Bütün imkanlarımızı misafirlerimiz için seferber edelim. Gelen misafirlerimiz gördüğümüz kadarıyla memnunlar. Uzun süren yorgunluktan sonra burası onlara hakikaten bir rahatlama imkanı sundu. Burada kaldıkları müddetçe onları en güzel şekilde misafir edeceğiz inşallah. Ben katkısı olan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Fedakarca çalışıyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelimiz, KYK personelimiz ve gönüllüler, özellikle gönüllü genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Sizler gerçekten vatansever insanlarsınız. Milletimizin içinde bulunduğu durumu görerek gösterdiğiniz duyarlılık nedeniyle tüm gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Gerek yardım toplama faaliyetlerinde gerek dağıtım faaliyetlerinde ve yurtlarımızda ihtiyaçların karşılanması çalışmalarında çok büyük katkıları oluyor ve bu çalışmalarımıza devam edelim. Misafirlerimiz rahatlayana kadar bize rahat yok” dedi.