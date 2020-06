En Güzel Kokulu Hasat Sona Eriyor

Isparta' da Gül hasadı salgın sebebiyle gelen az sayıda ziyaretçi nedeniyle buruk bir şekilde sona eriyor.Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve görsel bir şölene dönüşen Gül Hasat Mevsimi bu yıl tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen Covid-19 pandemisi sebebiyle sadece normalleşme sürecinin başlamasından sonra gelen sınırlı ziyaretçileriyle buruk olarak sona yaklaşıyor.Dünyanın Gül bahçesi olan İlimizin önemli gül üretim merkezlerinden biri olan ve hasat mevsiminin sona yaklaştığı Ardıçlı köyünde köy muhtarı Alaattin Tezcan'dan gül yetiştiriciliği ve güle dair her konuda sohbet imkanı bulduk.Köyün yüzde doksanın geçim kaynağının gül geriye kalan kısmının da hayvancılık olduğunu belirten Alaattin Tezcan; "Ardıçlı köyünde yaklaşık 4.000 dekar gülümüz var. Sezon başlangıcında tarım işçiler olsun göçer işçiler olsun Suriyeli işçiler olsun hepsini buraya getirdik. Bunları buraya getirmemizde Tarım İl Müdürlüğünün çok büyük yardımları oldu. Buradan Tarım İl Müdürlüğüne, Valimize, Kaymakamımıza, özellikle Sağlık personelimize, Jandarmamıza teşekkür ediyorum. Devletin tüm organları bu sene burada yapılması gereken ne varsa her şeyi yaptılar.Gül sonuç itibariyle dikenli bir çalı bitkisi, olmasına rağmen yıl boyu bakımları yapılması gereken bir bitki. Başlangıç olarak yılbaşından alırsak, önce budaması yapılır, budamasından sonra üstü kesilir, üst kesiminden sonra çapasıydı, ilacıydı, gübresiydi, sulamasıydı devam eder. Hasat sezon başlangıcı her yıl değişiyor bu biraz da iklimle alakalı. Bir kriter koyacak olursak genellikle Nisanın 20 si ile Mayısın 10 u gibi açar, hasat dönemi bir bir buçuk ay kadar sürer.Toplamaya sabah saat beş gibi başlanır, çünkü sabah saat beş ile dokuz arası toplanan gülün aroması daha fazla olur yağı daha fazla çıkar. Burada yağışta önemlidir, yağmur yağar meltem olursa ya da gündüzleri sıcak geceleri soğuk olursa o zaman yağ oranı daha fazla oluyor.Hasattan sonra sulaması başlıyor, sulamasını yapıyoruz. Yazlık budamasını yapmak isteyenler dibinden kesiyor üç dört aylık dönemde aynı yere kadar büyüyor. Buradaki amaç gelecek yıla daha erken hazırlamak. Sulamanın dışında yazın gübresini veriyoruz kışa hazırlıyoruz. Kış ilaçları oluyor onları yapıyoruz.Gül turizmden geçen yıl köyümüzü tahminen 150 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu yıl ise pandemiden dolayı gelen olmadı. Seneye böyle sıkıntılar ve salgın olmazsa ziyaretçilerimizi bekliyoruz.Köyümüzü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler öncelikle bahçelerimizde gül toplar, fotoğraf çekimi yaparlar, genç kızlarımızın yapmış olduğu taçlardan alırlar, gül sepeti yapılır, gülsuyu, gül yağı, kolonyası, sabunu gibi ürünler ile beraber köyümüzde üretilen doğal yiyecek ve içeceklerden alarak köyümüz ekonomisine katkı sağlamaktadır."Bu vesileyle Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak muhtar Alaattin Tezcan nezdinde bütün gül üreticilerimizin kazasız belasız bir hasat dönemi geçirmelerini ve bol kazanç elde etmelerini dileriz.