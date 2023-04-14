Isparta Valiliği, aziz şehitlerimizin aileleri ve vatanımız için görev yapan kahraman gazilerimiz onuruna iftar programı düzenledi. Programa Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Aylin Cesur, Garnizon Komutanı Vekili Albay Selim Gümüşcan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz oruçlarını açtılar. Vali Vekili Özgödek yaptığı konuşmada, şehitlerimiz ve gazilerimizin önemine vurgu yaparak, onların korunması için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin bizlere emanet olduğunu söyledi. Devlet olarak şehit aileleri ve gazilerimizin yanında olduklarını ifade eden Özgödek, “Bu bizler için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir onurdur. Rabbimiz inşallah bundan sonraki ramazanlarda da bir araya gelmeyi nasip etsin” dedi.İftar davetinin ardından Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek şehit yakınları, gaziler ve ailelerini uğurladı. Programa katılan herkesin duygu dolu anlar yaşadığı gözlenirken, şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı arz ederek, sağlıklı ve huzur dolu nice ramazanlar dileyen Özgödek, Cenabı Allah Ramazan ayının hürmetine ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmesi temennisinde bulundu.