AEDAŞ'tan elektrik şebekelerine

müdahale edilmemesi konusunda uyarı



Kaliteli ve kesintisiz enerji hedefi ile uzman kadroları ile 7 gün 24 saat esası ile faaliyet gösteren AEDAŞ, vatandaşları elektrik şebekelerine bilinçsiz müdahale edilmesinin tehlikeli sonuçlarına karşı uyardı.



Antalya, Isparta ve Burdur'da 2.3 milyondan fazla aboneye kaliteli, kesintisiz ve yüksek standartlarda hizmet hedefi için çalışan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ); elektrik şebekelerine bilinçsiz müdahalelerin tehlikeli sonuçlar yaratabileceği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.



"ELEKTRİK TELLERİNE DOKUNMAK TEHLİKELİ VE YASAK"

AEDAŞ'tan yapılan açıklamada elektrik enerjisinin güvenli kullanımının can ve mal güvenliği için büyük önem taşıdığına işaret edilerek, "Alçak gerilim (AG) ve orta gerilim (OG) hatlarında her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisi sadece dağıtım şirketine aittir. Elektrik arızaları, enerji açma-kesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisim veya kuşların olması gibi durumlarda en kısa zamanda AEDAŞ teknik ekiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Elektrik dağıtım şebekelerine sadece üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabilmesi nedeniyle tehlikeli ve yasaktır" denildi.



"İNŞAAT VE TADİLATLARDA EMNİYET MESAFELERİNE UYULMALI"

Elektrik direklerinde yer alan iletkenlere yaklaşma mesafesine dikkat çeken açıklamada şu noktalara dikkat çekildi:

"İnşaat, tadilat gibi işler yapılırken güvenlik mesafesinin ihlal edilmesi ve elektrik iletkenlerine müdahale edilmesi durumunda can ve mal kaybı yaşanabilmektedir. Doğrudan veya dolaylı temas sonucu elektrik çarpması riskine karşı firmaların Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara uyması gerekir. Ayrıca enerjinin kesilerek çalışma yapılması gereken durumlarda, hem yasa hem de kamu güvenliği gereği firmaların dağıtım şirketi çağrı merkezi veya işletmelerine bilgi vermesi ve dağıtım şirketi tarafından enerji kesintisi yapılmadan çalışmaya başlanmaması şarttır. Vatandaşlarımızın elektrik arızaları ve acil durumlarda 186 Çağrı Merkezi'ni aramalarını rica ederiz."