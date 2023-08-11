Isparta Esnaf teşkilatından halka aşure ikramı

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce Cuma Namazı sonrası Kaymakkapı Meydanı ve Mimar Sinan Camii önünde halka aşure ikram edildi.Mübarek Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure etkinliğine, Ak Parti Milletvekili Uğur Gökgöz, İl Genel Meclisi Başkanı Ak Parti İl Başkanı Serkan Keskin, İyi Parti İl Başkanı Hasan Büyükçam, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Samet Tonay, Saadet Partisi İl Başkanvekili Hüseyin Yıldızhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Yaşar Ali Balcı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş, Halkbankası Şube Müdürleri, oda ve kooperatiflerin başkan, yönetim kurulu üyeleri ve esnaflar katıldı.BİRLİK BERABERLİK İÇİNDEYAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZCuma Namazı sonrası aşure ikramından önce dua edildi. Ardından kazanlar açıldı. İlk aşure ikramını Birlik Başkanı Ahmet Tural yaptı. Aşurenin birlik beraberliğin simgesi olduğuna dikkat çeken Başkan Tural “Hepinizin bildiği gibi mübarek Muharrem ayındayız. Birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi pekiştiren günlerden geçiyoruz. Asırlardır süren kardeşliğimizi de aşure ikramıyla taçlandırıyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, Muharrem ayı dolayısıyla halkımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Çeşit çeşit malzemelerden yapılan aşure gibi, biriz bütünüz. Birlik ve beraberlik içinde bin yıldır yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Rabbim bizleri parçalamak isteyenlere fırsat vermesin. Kardeşliğimiz daim olsun. Bu vesileyle başta Kerbela şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, Aşure etkinliğimize katılan misafirlerimize teşekkür ediyor, afiyet olsun diyorum” dedi.