Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 8. yılında anma töreniyle anıldı. 17 Haziran 2015 tarihinde hayatını kaybeden Demirel için İslamköy Çalca Tepesi'nde bulunan kabri başında tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Hasan Basri Sönmez ve Hikmet Yalım Halıcı, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, adli ve askeri erkan, eski bakan ve milletvekilleri, Demirel ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Ku'ran-ı Kerim tilavetiyle başladı ve İl Müftü Vekili Halil Taş'ın yaptığı dua ile devam etti. Ardından 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özgeçmişi okundu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kabre Cumhurbaşkanlığı çelengi bıraktı ve saygı duruşunda bulunuldu. Tören, Demirel ailesine taziyelerin sunulmasıyla sona erdi.Süleyman Demirel, Türk siyasetinde önemli bir yer tutan ve Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış bir devlet adamıydı. Vefatının 8. yıldönümünde düzenlenen anma töreni, Demirel'in hizmetlerini ve hatıralarını yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi.