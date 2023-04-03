Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi'nin açıklamalarına göre Sav ilçesinin alt yapısındaki son gelişmeler neler?

Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi'ye göre, ilçe yıl sonuna kadar 100 bin metrekare parke taşı döşeme hedefi için çalışıyor. Kasaba geçmişte 70.000 metrekare parke taşı döşedi ve belediye başkanı bu sayıyı yıl sonuna kadar 100.000 metrekareye çıkarmayı umuyor. Beldedeki tüm sokakların parke taşı ile döşeneceğini, beldedeki eski binaların da yıkıldığını belirtti.

Belediye başkanı ayrıca kasabanın son dört yıldır yollarını iyileştirmek için çalıştığını ve halihazırda yaklaşık 70.000 metrekare taş döşediğini belirtti. Beldede yapılan doğal gaz çalışmalarının eski asfalt yollarda aşınma ve yıpranmaya neden olduğunu bu nedenle eski yolları kazıp parke taşı ile değiştirerek kasabayı modernize etme ve güzelleştirme kararı aldıklarını sözlerine ekledi. Sonuç olarak, kasabadaki tüm arka sokaklar parke taşlarıyla kaplandı.