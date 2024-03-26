Eğlence mekanları için emsal karar 'Bunu yapan işletmeci yandı'

İzmir'deki Eğlence Mekanına Ağır Cezai Uygulama

İzmir'de bir eğlence mekanının, rezervasyon yapmak isteyen 8 kişilik bir erkek grubunu reddetmesi sonucunda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)'nin ağır bir ceza uyguladığı bildirildi. Grup, bekarlığa veda partisi düzenlemek için rezervasyon yapmak istemiş ancak işletme, sadece erkeklerden oluşan bir grubun diğer müşterileri rahatsız edebileceği gerekçesiyle rezervasyon talebini reddetmişti.

TİHEK'in yaptığı inceleme sonucunda işletmeye, cinsiyet temelinde ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 80 bin lira idari para cezası kesildi. İnceleme sürecinde, işletmenin rezervasyon talebini reddederken kullanmış olduğu dilin, cinsiyet temelli ayrımcılığı açıkça gösterdiği belirlendi. İşletme, müşteriye "Sadece erkek alamıyorum maalesef efendim." şeklinde yanıt vermişti.

TİHEK'in kararında, işletmenin cinsiyet temelli ayrımcılık yasağını ihlal ettiği ve bu tür bir tutumun insan haklarına aykırı olduğu vurgulandı. Somut bir kanıt olmaksızın sadece ön yargıya dayalı olarak erkeklerden oluşan grupları işletmeye almamanın kabul edilemez olduğu ifade edildi. İşletmenin kadın müşterilere yönelik bir konsepti olduğunu iddia etmesine rağmen, bu açıklamanın işletmenin ayrımcı tutumunu gizlemeye yetmediği belirtildi.

TİHEK'in kararıyla işletmeye verilen ceza, cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık yasağının insan haklarına saygının önemli bir parçası olduğunu bir kez daha vurguladı. Bu kararla, benzer durumlarda benzer cezaların uygulanacağı ve cinsiyet temelli ayrımcılığın tolere edilmeyeceği net bir şekilde ortaya konmuş oldu.