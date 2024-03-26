14 Yaşından Küçüklere Sosyal Medya Yasaklandı

Florida Valisi DeSantis'in imzasıyla yürürlüğe giren yeni bir yasayla, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesapları açması yasaklandı. Bu adım, çocukların internetin potansiyel zararlarından korunmasını amaçlıyor ve ebeveyn izni şartı getiriyor.

Florida Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olası zararlarına dikkat çekilerek, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Renner'ın yasa destekçisi olduğu belirtildi. Renner, internetin çocuklar için riskli bir ortam haline geldiğini ve bu durumun depresyon, kendine zarar verme ve intihar gibi tehlikeleri artırdığını vurguladı.

Yasanın hayata geçmesiyle, Florida'da 14 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı açması yasaklanırken, 14 ve 15 yaşındaki gençlerin ise hesap açabilmeleri için ebeveynlerinden onay almaları gerekecek.

Bu adım, çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması ve güvenli bir çevrede büyümeleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.