Isparta Belediyesinin engellilerin spor, sanat ve sosyal hayatta daha çok yer almalarını sağlamak amacıyla hayata geçireceği Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi’nin inşaat çalışmaları sürüyor. Alanda hafriyat alımlarının tamamlanmasının ardından temel atma aşamasına geçildi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehirde engellilere yönelik birçok çalışma gerçekleştirilirken, engelli birey ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik gelen taleplerde tek tek yerine getiriliyor. Bugüne kadar çok sayıda projeyi hayata geçiren Isparta Belediyesi, engelli bireylerin spor, sanat ve sosyal hayatta daha çok yer almalarını sağlamak amacıyla Emre Mahallesi Spor Kompleksinin yanında Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi inşa ediyor. Yüklenici firma tarafından 8.560 metrekare inşaat alanında ilk olarak hafriyat alımları gerçekleştirildi. Hafriyat alımının tamamlanmasının ardından Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi’nin zemin betonu dökülürken, yapının temel atma aşamasına geçildi.İnşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Isparta Belediyesi Etüt Proje Müdürü Yasin Tekin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından Isparta Belediyesi’nin şehrin birçok noktasında projelerini tek tek hayata geçirdiğini söyledi. Bu projelerden birisinin de Emre Mahallesi’nde inşaat çalışmaları devam eden Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi olduğunu ifade eden Tekin, “Merkezimizin kısa süre önce hafriyat alımları tamamlanırken, temel atma seviyesine gelmiş bulunmaktayız. 8.560 metrekare kapalı alana sahip olan Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezinde 32 adet bireysel ve toplu eğitimler için eğitim odaları, hidroterapi havuzları, çeşitli sosyal aktivite alanları, kapalı spor salonu, engelli bireylerin aileleri için sosyal alanlar yer almaktadır. Ayrıca bahçemizde açık alanda tarım arazimiz olacak. Bu alanı terapi amaçlı kullanacağız. Her türlü engelli bireye hitap edecek olan tesisimizde şehrimiz ve çevre illerimizdeki engelli vatandaşlarımız tüm hizmetlerimizi alabilecekler” dedi.Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi, 12 adet Atölye ile 20 adet Toplu ve Bireysel Eğitim Odaları, Aile Danışmanlığı Birimleri, 0-7 Yaş Eğitim Birimleri, Hidroterapi Havuzları, Kapalı Spor ve Fitness Salonları gibi çok sayıda özelliği bünyesinde barındırıyor.Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezinin 2.500 metrekarelik Park ve Bahçe Alanında ise Hortikültürel (Tarımla Terapi) Alanı, Engelli Çocuk Parkı ve Basketbol Sahası bulunuyor.