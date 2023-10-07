Eğirdir'deki Okullarda Güçlendirme ve Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, ilçedeki eğitim kurumlarında gerçekleştirilen güçlendirme ve çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bu çalışmalar sonucunda Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu, Mustafa Çetinkaya İlk ve Ortaokulu ve Bağlar İlk ve Ortaokulu gibi eğitim kurumlarının daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda öğrencilere eğitim ve öğretim sunabileceği belirtiliyor.

Başkan Veli Gök, bu çalışmaların gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen birçok kurum ve kişiye teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı, Isparta Valiliği, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, İl Özel İdaresi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Başkan Gök, eğitim kurumlarının daha iyi bir çevrede eğitim vermeye devam edeceğini vurguladı.

Bu tür güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları, öğrencilerin daha iyi bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak için önemlidir. Okulların fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, öğrencilerin ve eğitimcilerin daha verimli bir şekilde çalışmalarına olanak tanır.