"Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Heyeti, Belediye Başkanı Veli GÖK'ü Ziyaret Etti"

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. İlyas Devran ÇELİK, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Zehra KÜÇÜKCOŞKUN, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Faruk Yaşar GÜRDAL ve okul öğrencileri, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Eğirdir Belediyesi ve Sağlık Hizmetleri MYO arasında potansiyel projeler üzerine görüşmeler yapıldı.Eğirdir'de okuyan ve Isparta merkezde devlet yurtlarında kalan öğrencilere yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan gıda desteği konusunda öğrenciler Başkan GÖK'e teşekkür etti. Ayrıca, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK tarafından başlatılan 'Bütçe Defteri' projesi hakkında bilgi alındı. Bu projenin, ilçedeki ilk ve ortaokul öğrencilerine her yıl dağıtılan bütçe defterleri ile ilgili olduğu ve Belediye Başkanı Veli GÖK'ün bu projenin fikir babalığını yaptığı vurgulandı.Ziyaret kapsamında, Belediye Başkanı Veli GÖK, Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO öğrencisi Gizem Gültekin'e "Öğrencinin Bütçe Defteri" projesinden bir defter hediye etti ve öğrenciye ilk harçlığını takdim etti. Programın devamında Başkan GÖK, Mali Müşavirliği nedeniyle bütçenin ve ev ekonomisinin önemine vurgu yaparak, üniversite öğrencilerine teşekkür etti ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.