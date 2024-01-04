"Belediye Başkanı Başdeğirmen, Türk Kızılay Isparta Şubesini Ziyaret Etti"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türk Kızılay Isparta Şubesini ziyaret ederek, Kızılay çalışanları, Genç Kızılay temsilcileri ve gönüllülerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında yapılan çalışmalara dair bilgiler alan Başkan Başdeğirmen, Türk Kızılay'ının yaptığı yardımlar ve projeler için teşekkür etti.Ziyarette, Kızılay gönüllülerinin görme engellilerin faydalanabilmesi amacıyla kitapları seslendirerek sosyal medya aracılığıyla dinleyebilmelerini sağlamak için hazırladıkları proje hakkında bilgiler verildi. Kızılay çalışanı Çiğdem Akalın, yaptıkları çalışmaları detaylı bir şekilde Başkan Başdeğirmen'e aktardı.Başkan Başdeğirmen, yaptığı konuşmada Türk Kızılay'ının sadece ülkede değil dünyanın her yerindeki yardım faaliyetleriyle gurur duyduklarını ifade ederek, Kızılay'ın güçlü altyapısı ve çeşitli afetlerde sağladığı desteklere vurgu yaptı. Başkan, aynı zamanda Isparta Belediyesi olarak da zor durumda kalan vatandaşlara destek olmak adına mücadele verdiklerini ve birlikte çalışmanın daha etkili sonuçlar doğurduğunu belirtti.Ziyarete belediye başkan yardımcıları, Türk Kızılay Isparta Şube Başkan Yardımcısı Hamidullah Sarı, Kızılay çalışanları, Genç Kızılay Başkanı Furkan Altunbaşak ve Kızılay gönüllüleri de katıldı.