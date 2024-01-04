"Eğirdir Belediyesi'nde 2023 Yılında 139 Çift Mutlu Bir Hayata 'Evet' Dedi"

Eğirdir Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Eğirdir Belediyesi'nde evlilik başvurusu yaparak nikahı kıyılan 139 çift dünya evine girdi. Belediye Başkanı Veli GÖK, kıyılan nikahların birçoğuna katılarak genç çiftlere evlilik cüzdanlarını teslim ederek mutluluklar diledi. Başkan GÖK'ün katılamadığı nikahları ise Eğirdir Belediyesi Nikah Memuru Mustafa Yılmaz kıydı.

Açıklamada, Başkan Veli GÖK'ün, "Dünya evine giren çiftlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Bu istatistiklerle birlikte Eğirdir Belediyesi'nin, evlilik birliği kurmak isteyen çiftlere hizmet etmeye devam ettiği ve Belediye Başkanı Veli GÖK'ün bu mutlu anlarda çiftlerle bir araya gelerek sevinci paylaştığı vurgulandı.