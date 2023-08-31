Isparta'da Adeta Cenneten Bir Köşe!





















Isparta ilinin gizli cenneti olarak bilinen Yaka Kanyonu, her mevsim farklı bir güzellik sunuyor. Aksu İlçesi'ne bağlı Yaka Köyü'nün yakınında yer alan bu doğal güzellik, 30 ila 100 metre arasında derinliğe sahip ve 1.5 ile 2.5 metre arasında genişliği değişen kanyonun özellikleriyle öne çıkıyor.Yaka Kanyonu, nadir bulunan bir özellik taşıyor. İçerisinde herkesin rahatlıkla yürüyebileceği geniş bir alan sunuyor. Aynı zamanda çeşitli şelaleler, doğal havuzlar ve zengin bitki örtüsü ile bezeli. Kanyonda kuş türleri ve bazı hayvanlarla birlikte, mevsimine göre renkli kelebekler de gözlemlenebiliyor.Aksu Yaka Kanyonu, yaklaşık 4 kilometre uzunluğuyla ziyaretçilere keyifli yürüyüş anları ve doğal güzelliklerin eşsiz görsel şölenini sunuyor. Doğanın en güzel armağanlarından biri olan bu kanyon, Isparta'nın doğal zenginliklerini keşfetmek isteyen herkesi davet ediyor.