Dolardaki Sert Düşüşün Nedeni Belli Oldu: Eski Baş Ekonomist Açıkladı

Yerel seçimlerin ardından piyasalarda yaşanan gelişmeler ve dolardaki sert düşüş, Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara tarafından açıklığa kavuşturuldu. Yerel seçimlerin AK Parti için olumsuz geçmesinin ardından ekonomide izlenecek yolun ne olacağı merak konusu olurken, doların seyri özellikle dikkatle takip ediliyordu.Dolar/TL'nin yaşadığı düşüşe ilişkin olarak Hakan Kara, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, piyasalardaki gelişmeleri incelediğini ancak düşüşün nedenini net bir şekilde belirleyemediğini ifade etti. Kara, "Dolar kurunun aşağıdaki hareketine anlam vermek için piyasadaki haber akışını inceledim ama pek bir neden bulamadım. Tamam, ben de TL'de biraz değerlenme beklerdim, bu şaşırtıcı değil, ama neden hareket tam 14:40'ta başlıyor anlayamadım" şeklinde konuştu.Ayrıca, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın, mevcut ekonomi politikalarının devam etmesi halinde sermaye girişinin tekrar başlaması için yeterli olacağını belirttiği aktarıldı. Goldman Sachs, Türk lirasının önceki aylara göre daha iyi bir performans sergileyeceğini öne sürdü.Öte yandan, Merkez Bankası'nın Mart 2024 araştırmalarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisinin 40.02 TL seviyesinde olduğu ancak son araştırmaların bu beklentiyi 40.53 TL seviyesine kadar düşürdüğü bilgisi paylaşıldı.