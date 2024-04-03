Mehmet Şimşek Tüm Ev Sahiplerini Uyardı: "Şimdiye Kadar 420 Bin Kişi Tespit Edildi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira beyannameleriyle ilgili ev sahiplerini uyararak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kira geliri elde eden ancak beyanname vermeyen mükellefleri tespit etme çalışmalarını sosyal medya üzerinden hatırlattı.

Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın titizlikle sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, denetim planına alınan 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespit yapıldığını belirtti. Saha denetimlerinin ve mükelleflerin bilgilendirilmesinin devam ettiğini vurgulayan Şimşek, 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira geliri elde eden mükelleflerin 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlattı.

Bakan Şimşek, kayıtdışılıkla mücadeleyi güçlendirerek adil rekabet ve mali disiplin için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.