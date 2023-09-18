"81 İlde Konut Kredisi Desteği Geliyor: İşte Detaylar!"



Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği müjdeli haber geldi! Dar gelirli ailelere konut erişimini kolaylaştırmak için hükümet, 81 ilde konut kredisi desteği sağlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar:

Konut Arzının Arttırılması Hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut arzının artması amacıyla 81 ilde yerel yönetimlerle işbirliği yapılacağını açıkladı. Yılmaz, "Uygun maliyetlerle konut arzını artırmak durumundayız. Arsa üretme ve kamu-özel işbirliği gibi konularda ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde konut arzında büyük artışlar göreceğiz" dedi.

Dar ve Orta Gelir Grubuna Yönelik Hedef

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Vadeli Program'da duyurduğu konut seferberliği, dar ve orta gelir grubu aileleri hedefliyor. Bu program sayesinde uygun ödeme koşulları ile dar gelirli vatandaşlar, kira öder gibi ev sahibi olabilecekler.

Konut Kredisi Desteği Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Kamunun sağlayacağı uygun koşullarda konut kredileri, konut edinimini destekleyecek. Bu krediler, belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olan yeni projelere tesis edilecek.

Daha Uygun Faiz Oranları İle Uzun Vadeli Krediler

Konut kredisi sistemi, uzun vadeli (örneğin 180 ay) kredilendirme seçeneklerini içerecek. İlk kez konut alacaklara yönelik faiz oranları düşük tutulacak ve çeşitli kampanyalar değerlendirilecek. Ayrıca, vergi ve kredi desteği gibi devletin destekleyici rolü artırılacak.

İnşaat Sektörü Hedef Odaklı Çalışacak

Orta Vadeli Program'de belirtilen yol haritasına göre, inşaat sektörü dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik konut, işyeri ve arsa projelerini hayata geçirecek. Fiyat istikrarı gözetilerek sektör, büyümeye katkı sağlayacak.

Sosyal Konutlar Öncelikli Olacak

Deprem bölgesindeki vatandaşların kalıcı konutlara ve işyerlerine en kısa sürede kavuşmaları için yerinde dönüşüm uygulamaları da dahil olmak üzere çeşitli programlar hayata geçirilecek. Kentsel dönüşümün hızlandırılması, afet sonrası kayıpların telafisi için sosyal konut projelerinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer alacak.