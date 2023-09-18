81 İlde Konut Kredisi Desteği Geliyor: İşte Detaylar!

81 İlde Konut Kredisi Desteği Geliyor: İşte Detaylar!
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
 "81 İlde Konut Kredisi Desteği Geliyor: İşte Detaylar!"

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği müjdeli haber geldi! Dar gelirli ailelere konut erişimini kolaylaştırmak için hükümet, 81 ilde konut kredisi desteği sağlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar:
Konut Arzının Arttırılması Hedefleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut arzının artması amacıyla 81 ilde yerel yönetimlerle işbirliği yapılacağını açıkladı. Yılmaz, "Uygun maliyetlerle konut arzını artırmak durumundayız. Arsa üretme ve kamu-özel işbirliği gibi konularda ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde konut arzında büyük artışlar göreceğiz" dedi.
Dar ve Orta Gelir Grubuna Yönelik Hedef
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Vadeli Program'da duyurduğu konut seferberliği, dar ve orta gelir grubu aileleri hedefliyor. Bu program sayesinde uygun ödeme koşulları ile dar gelirli vatandaşlar, kira öder gibi ev sahibi olabilecekler.
Konut Kredisi Desteği Geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Kamunun sağlayacağı uygun koşullarda konut kredileri, konut edinimini destekleyecek. Bu krediler, belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olan yeni projelere tesis edilecek.
Daha Uygun Faiz Oranları İle Uzun Vadeli Krediler
Konut kredisi sistemi, uzun vadeli (örneğin 180 ay) kredilendirme seçeneklerini içerecek. İlk kez konut alacaklara yönelik faiz oranları düşük tutulacak ve çeşitli kampanyalar değerlendirilecek. Ayrıca, vergi ve kredi desteği gibi devletin destekleyici rolü artırılacak.
İnşaat Sektörü Hedef Odaklı Çalışacak
Orta Vadeli Program'de belirtilen yol haritasına göre, inşaat sektörü dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik konut, işyeri ve arsa projelerini hayata geçirecek. Fiyat istikrarı gözetilerek sektör, büyümeye katkı sağlayacak.
Sosyal Konutlar Öncelikli Olacak
Deprem bölgesindeki vatandaşların kalıcı konutlara ve işyerlerine en kısa sürede kavuşmaları için yerinde dönüşüm uygulamaları da dahil olmak üzere çeşitli programlar hayata geçirilecek. Kentsel dönüşümün hızlandırılması, afet sonrası kayıpların telafisi için sosyal konut projelerinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer alacak.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Deregümü Köyü Domates ve Karanfil Festivali İle Coşkuya Hazır!
81 İlde Konut Kredisi Desteği Geliyor: İşte Detaylar!
EYT Kapsamında İhbar Tazminatı: Detaylar ve Önemli Bilgiler
Talat Car Detailing: Araçlarınızı Işıl Işıl Yapmak Bizim İşimiz!
"Kaya Balık," Yeni Sezona Lezzet Dolu Başlangıç Yaptı!
Prof. Dr. Ahmet Ercan Deprem Uyarısında Bulundu
Yalvaç Eyüplar Köyü'nde Keşfedilen Pompasız 1100 Tonluk Su Kaynağı!
Traffic Lounge'dan Çifte Avantaj: Bir Üyelik Alın, İkincisi Ücretsiz!
Gelendost Motorsiklet Yarışları Nefes Kesti
Isparta'da Kentsel Dönüşüm ve Deprem Riski Bilinci Yükseliyor!
Eğirdir Gölü'nde Yasak Avcılık Yapanlara Cezalar Kesildi
Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi'nde Poğaça Keyfi: Taze Zeytinyağlı Poğaçalar
Bakan Koca Müjdeyi Verdi: 65 Yaş Üstü ve Kronik Hastalığı Bulunanlara Grip Aşısı Başlıyor
Isparta'da 9 ay süreli 36 kişilik TYP
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Kaçakçılık Operasyonu
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu
Emeklilik Sisteminde Değişiklik Yapılacak!
Uzmanlardan "Aşırı Derecede Sert" Kış Uyarısı: Kar Yağışları Artacak
Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı
Yasadışı Bahise Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri Gerçekleştirdi
Isparta'da 38 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı
Isparta'da Devren Kiralık İşyeri İlanı
İşsizler Müjde! İşsizlik Sigortası Fonu Varlığı Arttı
Hamsi Fiyatları Hızla Düştü: 40 TL'lik İndirim
Netflix, 2023'te İkinci Kez Fiyatları Artırdı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

isparta-detayli-oto-yikama

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-gul-ve-lavanta-urunleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-balik-balikci-siparis-telefon

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA motosiklet

ISPARTA egzoz tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Emeklilik Sisteminde Değişiklik Yapılacak!Emeklilik Sisteminde Değişiklik Yapılacak!14 Eylül 2023
Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi'nde Poğaça Keyfi: Taze Zeytinyağlı Poğaçalar Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi'nde Poğaça Keyfi: Taze Zeytinyağlı Poğaçalar 15 Eylül 2023
Bakan Koca Müjdeyi Verdi: 65 Yaş Üstü ve Kronik Hastalığı Bulunanlara Grip Aşısı BaşlıyorBakan Koca Müjdeyi Verdi: 65 Yaş Üstü ve Kronik Hastalığı Bulunanlara Grip Aşısı Başlıyor14 Eylül 2023
Isparta'da Devren Kiralık İşyeri İlanıIsparta'da Devren Kiralık İşyeri İlanı13 Eylül 2023
Prof. Dr. Ahmet Ercan Deprem Uyarısında Bulundu Prof. Dr. Ahmet Ercan Deprem Uyarısında Bulundu17 Eylül 2023
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden FETÖ OperasyonuIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden FETÖ Operasyonu11 Eylül 2023
Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı Aranan Şahıs Isparta'da Yakalandı13 Eylül 2023
Isparta'da Kentsel Dönüşüm ve Deprem Riski Bilinci Yükseliyor!Isparta'da Kentsel Dönüşüm ve Deprem Riski Bilinci Yükseliyor!16 Eylül 2023
SDÜ ve ISUBÜ'nün Bütçeleri Belli OlduSDÜ ve ISUBÜ'nün Bütçeleri Belli Oldu11 Eylül 2023
Isparta Emniyet Müdürlüğü Başarılı OperasyonIsparta Emniyet Müdürlüğü Başarılı Operasyon11 Eylül 2023
Isparta'da 38 Hırsızlık Olayı AydınlatıldıIsparta'da 38 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı13 Eylül 2023
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Nitelikli Dolandırıcılık OperasyonuIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu14 Eylül 2023
Isparta'da 9 ay süreli 36 kişilik TYPIsparta'da 9 ay süreli 36 kişilik TYP14 Eylül 2023
Araç sahipleri dikkat, akaryakıta çifte zam geliyorAraç sahipleri dikkat, akaryakıta çifte zam geliyor11 Eylül 2023
Isparta'da Bal Uzman Eller İle Üretilecek!Isparta'da Bal Uzman Eller İle Üretilecek!12 Eylül 2023
Yasadışı Bahise Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri GerçekleştirdiYasadışı Bahise Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri Gerçekleştirdi13 Eylül 2023
ITSO ÜYELERİ DÜNYAYA AÇILMAYA DEVAM EDİYORITSO ÜYELERİ DÜNYAYA AÇILMAYA DEVAM EDİYOR12 Eylül 2023
DSİ 18.Bölge Müdürlüğü Isparta'da Kış Hazırlıklarına Aksu İlçesinden BaşladıDSİ 18.Bölge Müdürlüğü Isparta'da Kış Hazırlıklarına Aksu İlçesinden Başladı12 Eylül 2023
Yalvaç Eyüplar Köyü'nde Keşfedilen Pompasız 1100 Tonluk Su Kaynağı!Yalvaç Eyüplar Köyü'nde Keşfedilen Pompasız 1100 Tonluk Su Kaynağı!17 Eylül 2023
Gelendost Motorsiklet Yarışları Nefes KestiGelendost Motorsiklet Yarışları Nefes Kesti16 Eylül 2023