Gıda sektöründeki fiyat dalgalanması, artışlar ve fırsatçılar vatandaşı çileden çıkardı. Örneğin aynı marka terayağı fiyatı her mağazada değişiklik gösterebiliyor. Hem de 50 ₺ fazla olarak. Sizde Çevik Gıda'ya gelin az parayla daha fazla ürün alın!
Isparta'da rekabetçi fiyatlarıyla satışa sunduğu lezzetli ürünleriyle ve üstün hizmet kalitesiyle diğerlerinden bir adım daha öne çıkan Çevik Gıda Şarküteri'yi mutlaka denemenizi öneriyoruz. Lezzetiyle ve hizmetiyle memnuniyet garantisi veriyor.
Aynı zamanda Pazar günü de açık olan Çevik Gıda, Pazara özel ekstra indirimler de uyguluyor.
Adres: Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Telefon: 0 541 742 04 24
Çevik Gıda: ''Isparta'nın Zeytin Peynir Dünyası''
“ Sofrana lezzet, Hayatına şifa kat”
ÇEVİK GIDA'NIN GENEL ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞÖYLE
- Kahvaltılık Sürmelik Reçeller
- Andız Pekmezi
- Bal-Petek Bal
- Keçi Boynuzu Özü
- Karadut Özü
- Çeviz, Ev Makarnası, Ev Salçası
- Hakiki Dövme Tereyağı
- Peynir ve Zeytin Çeşitleri
- Yoğurt - Lor - Çökelek
- Yumurta ( Gezen Tavuk Yumurtası Seçeneği )
- Keçi Peyniri - Tulum Peyniri - Kaşar Peyniri
- Teneke Peyniri - Köy Peyniri
- Haşhaş Ezmesi - Fındık ve Fıstık Ezmesi - Tahin
- Natural Sızma Zeytinyağı
- Salamura Yaprak