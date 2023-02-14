ÇEVİK GIDA: HER ZAMAN TAZE. KALİTELİ VE UYGUN FİYAT

Gıda sektöründeki fiyat dalgalanması, artışlar ve fırsatçılar vatandaşı çileden çıkardı. Örneğin aynı marka terayağı fiyatı her mağazada değişiklik gösterebiliyor. Hem de 50 ₺ fazla olarak. Sizde Çevik Gıda'ya gelin az parayla daha fazla ürün alın!

Isparta'da rekabetçi fiyatlarıyla satışa sunduğu lezzetli ürünleriyle ve üstün hizmet kalitesiyle diğerlerinden bir adım daha öne çıkan Çevik Gıda Şarküteri'yi mutlaka denemenizi öneriyoruz. Lezzetiyle ve hizmetiyle memnuniyet garantisi veriyor.

Aynı zamanda Pazar günü de açık olan Çevik Gıda, Pazara özel ekstra indirimler de uyguluyor.

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ÇEVİK GIDA'NIN GENEL ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞÖYLE

Kahvaltılık Sürmelik Reçeller

Andız Pekmezi

Bal-Petek Bal

Keçi Boynuzu Özü

Karadut Özü

Çeviz, Ev Makarnası, Ev Salçası

Hakiki Dövme Tereyağı

Peynir ve Zeytin Çeşitleri

Yoğurt - Lor - Çökelek

Yumurta ( Gezen Tavuk Yumurtası Seçeneği )

Keçi Peyniri - Tulum Peyniri - Kaşar Peyniri

Teneke Peyniri - Köy Peyniri

Haşhaş Ezmesi - Fındık ve Fıstık Ezmesi - Tahin

Natural Sızma Zeytinyağı

Salamura Yaprak