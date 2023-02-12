Dağlıca’da 11 silah arkadaşı ile birlikte girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal’ın özel eşyalarının bulunduğu bavul ailesinin isteği üzerine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından deprem bölgesine gönderildi. Başkan Başdeğirmen, “Bavulda şehidimizin özel eşyaları bulunuyor. Bu bavulu gönderdiğimiz kişilere manevi değerini anlatarak teslim edeceğiz” dedi.Hakkari Yüksekova İlçesi Dağlıca Köyü mevkiinde 21 Ekim 2007’de terör örgütü ile girilen çatışmada kahramanca mücadele eden ve 11 arkadaşı ile birlikte şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal’ın bugüne kadar ailesi tarafından büyük bir özenle muhafaza edilen özel eşyaları, şehit düştüğünde kullandığı bavulu ile birlikte deprem bölgesine gönderildi.Deprem sonrasında Isparta Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal’ın ailesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ulaşarak, şehidimizin özel eşyalarının deprem bölgesine ulaştırılmasını istedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehidimizin bavulunu deprem bölgesine giden Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekibine teslim etti. Şehidimizin emaneti güvenli bir şekilde deprem bölgesine ulaştırılarak ailenin isteği yerine getirilecek.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen sağlık ekiplerini deprem bölgesine uğurladı. Uğurlama sırasında Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal’ın özel eşyalarının bulunduğu bavulu Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven’e, şehitlerimiz ve afet bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için okunan duanın ardından teslim etti.Duygu dolu anların yaşandığı şehidimize ait bavulun tesliminde ülke olarak çok acı günler yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Rabbim beterinden saklasın. Yaşadığımız bu acıların içinde duygu dolu anlarımızda oluyor. Onlardan birisi de bu valiz. Bu valiz 2007 yılında Dağlıca’da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal kardeşimizin valizi. Bu valizin içerisinde kendisine ait özel eşyaları bulunuyor. Şehidimizin ailesi en son eşyalarının geldiği valizin içerisine kendisine ait eşyaları koyarak bunun deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmasını bizden istediler, kıyafetlerini getirdiler. Bavulda kravatı, çorabı, eşofmanı ve diğer özel eşyaları bulunuyor. Allah şehidimize rahmet eylesin, kabri cennet olsun inşallah. Bizlerde bunu şehidimizin kendi valiziyle birlikte eşyalarını ailesinin isteği üzerine deprem bölgesine ulaştırıyoruz. Vatanımız için, bizim için canını feda eden şehidimizin eşyalarına dokunmak bile insanı o kadar çok etkiliyor ki. Bu bavulun gönderdiğimiz kişilere manevi değerini anlatarak teslim edeceğiz. Şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum”dedi.