Sanayi Mah. 105. cad. No:19/1

Şehir Hastanesi Üst Yolu,

Karayolları binası ilerisi

Her ihtiyaca her bütçeye uygun prefabrik evler Davraz Prefabrik'te...Davraz Prefabrik'in birbirinden farklı modellerle konteyner evler, birçok farklı zevke hitap ediyor. Özellikle minimal yaşamı benimsemiş kimseler, konteyner evleri ilk tercih edenler arasında. Bahçe işleriyle ve ekip biçmekle uğraşmak isteyenler, daha makul fiyatlı olan konteynerlara yöneldi. Farklı modellerde hazır olarak bulabileceğiniz konteynerların yanında dilerseniz kendi konteyner modelinizi de oluşturabilmeniz mümkün. Tek bir alan şeklinde olabileceği gibi 1+1, 2+1, 3+1 şeklinde de düzenlenebilen konteynerlarda banyo ve mutfak seçenekleri de mevcut. Yine, tek katlı olabileceği gibi dublex veya triplex olarak da satılıyor konteyner evler. Kat planları, alıcı tarafından ayarlanabilmektedir. Ayrıca alanları. 30 metrekareden 100 metrekareye kadar çıkabilmekte. Bu yüzden herkesin bütçesine ve yaşamak istediği ev modeline uygundur.