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Davraz Prefabrik ile yeni yılda ev hayaliniz gerçek olsun

Davraz Prefabrik ile yeni yılda ev hayaliniz gerçek olsun
ISPARTA
G.Tarihi: 01.01.2022 20:54
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Davraz Prefabrik ile yeni yılda ev hayaliniz gerçek olsun: ''Siz isteyin biz planlayalım''
Her ihtiyaca her  bütçeye uygun prefabrik evler Davraz Prefabrik'te...

Prefabrik ve Konteyner Ev Modelleri ile Hayalinize Kavuşun
Davraz Prefabrik'in birbirinden farklı modellerle konteyner evler, birçok farklı zevke hitap ediyor. Özellikle minimal yaşamı benimsemiş kimseler, konteyner evleri ilk tercih edenler arasında.  Bahçe işleriyle ve ekip biçmekle uğraşmak isteyenler, daha makul fiyatlı olan konteynerlara yöneldi. Farklı modellerde hazır olarak bulabileceğiniz konteynerların yanında dilerseniz kendi konteyner modelinizi de oluşturabilmeniz mümkün.  Tek bir alan şeklinde olabileceği gibi 1+1, 2+1, 3+1 şeklinde de düzenlenebilen konteynerlarda banyo ve mutfak seçenekleri de mevcut. Yine, tek katlı olabileceği gibi dublex veya triplex olarak da satılıyor konteyner evler. Kat planları, alıcı tarafından ayarlanabilmektedir. Ayrıca alanları. 30 metrekareden 100 metrekareye kadar çıkabilmekte.  Bu yüzden herkesin bütçesine ve yaşamak istediği ev modeline uygundur.
 
Daha fazla bilgi almak için Davraz Prefabrik websitesine göz atabilir, iletişim bölümünden siz de hayalinizdeki prefabrik ev ve konteyner ev yapıları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Günümüzde, beton ev sahibi olmanın zor olduğu bu dönemde, konteyner ve prefabrik evlerle konut sahibi olmak mümkün. Üstelik her bütçeye uygun evler, kısa zamanda üretilip istenilen modelde monte edilebiliyor.  Davraz Prefabrik ile yeni yılda yarım kalan ev projelerinizi ve planlarınızı hayata geçirebilirsiniz.
 
 ''Her zaman, her yerde yaşabilir mekanlar... '' Keyifle yaşanacak evler sizi bekliyor...'' 
İsteyene lüx villa,bağ evi,dağ evi,yayla evi,tarla evi ve bahçeli yaşam evlerini size özel tasarımlarla en uygun fiyatlara Davraz Prefabrik'te...

Adres: Sanayi Mah. 105. cad. No:19/1
Şehir Hastanesi Üst Yolu,
Karayolları binası ilerisi  ISPARTA
Telefon:0506 167 38 52 
www.davrazprefabrik.com
 
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