DEVLETİN SICAK YÜZÜ

Isparta Valiliğince sokakta kalmış, gidecek yeri olmayan vatandaşlarımız için için konaklama hizmeti merkez ve ilçelerinde devam ediyor.Özellikle içinde bulunduğumuz kış şartlarında bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi ve kimsesi olmayan vatandaşlara Isparta merkezinde anlaşılan bir otelde hizmet veriliyor.Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürü Alpay Acar ile birlikte konaklama hizmeti veren otele giderek vatandaşların misafir edildiği odaları inceledi, otel yetkilerinden bilgi aldı.Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2021 yılı boyunca Isparta merkezinde sokakta kalmış ve ihtiyaç sahibi olan 244 kişi toplam 1392 gece misafir edilerek daha sonra gidecekleri yerlere ulaştırıldı.Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, bugüne vatandaşların ihbarı ile ulaşılan herkesi otellerde misafir ettiklerimi belirterek, Gidecek yeri olmayanlar 112 kanalı ile güvenlik güçlerimize ulaşabilirler, dedi.Polat Otel işletmecisi Ali Korkmaz ise hiçbir ayrım yapmadan gelen misafirlere gerekli konaklama hizmetini verdikten sonra uğurladıklarını kaydetti.Isparta’da iki yıldır sürdürülen konaklama hizmetinin 2022 yılında da devam edeceği kaydedildi.