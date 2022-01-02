KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA: 5 YARALI

Kaza 23.30 sıralarında Eğirdir-Gelendost karayolu üzerinde meydana geldi. 31 AGL 690 plaklaı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazayı görenler 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılara müdahale edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.