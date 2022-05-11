isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

Davraz Kayak Merkezinde Dört mevsim turizm, dört mevsim spor

Davraz Kayak Merkezinde Dört mevsim turizm, dört mevsim spor
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Davraz’ın bereketli toprakları kış boyu kar altında kalarak bahara hazırlık yaptı. Bugünlerde kışa güle güle diyen Davraz, rengarenk bir yaza merhaba demek için hazırlıklarına devam ediyor. Dört mevsim turizm, dört mevsim spor iddiasında olan Davraz Turizm Merkezi’ndeki alt yapı, yapılan çalışmalarla yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Davraz, başarılı geçen kayak sezonunun ardından sahip olduğu spor salonu ve çim sahalarla sporcuları yüksek rakımda kamp yapmaya, gül, lavanta, zambak tarlaları ve kamelya alanlarıyla da günübirlik ziyaretçilerini bekliyor.
Merkezde, geçtiğimiz yıllarda yapılan deneme ekimlerinin başarıya ulaşmasının ardından dönümlerce alanda lavanta, gül, zambak dikiminin yanı sıra badem ve kestane bahçeleri oluşturuldu. Baharın gelmesiyle birlikte bu tarla ve bahçelerde özenle bakım çalışmaları yapılıyor. Vali Ömer Seymenoğlu da beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Serkan Kesin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Abdullah Çelik’le beraber yapılan çalışmaları yerinde inceledi, çalışanlara kolaylıklar diledi.
 
280288976-311965771118912-1978547876567883333-n280292271-311965721118917-1635356894424483548-n280295477-311965664452256-470003015807563211-n280312314-311965687785587-748858228857124025-n280324237-311965751118914-5954693989574249401-n280580578-311965621118927-8037921751032028614-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eğirdir Gölünde Kaçak Avcılıkla Mücadele Devam Ediyor
25. ISPARTA SANTEK FUARI BAŞLIYOR!
Davraz Kayak Merkezinde Dört mevsim turizm, dört mevsim spor
ISPARTA'DA ŞEMSİYELİ SOKAK YENİLENDİ
Isparta’da otomobil ile tır çarpıştı
ISPARTA SPOR HABER: BAŞKAN 12. ADAMI GÖREVE ÇAĞIRDI
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: ARAÇ GÖLE UÇTU
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI
HABER ISPARTA'DA BİR HASTA 6. KATTAN ATLADI
Isparta'da göl manzaralı yamaç paraşütü
Isparta'da Araç Ses ve Multimedya Kurulumu için çözüm adresi Gündem Oto Müzik
Isparta'da ''Benim Yeni Odam'' Caploonba!
ISPARTA'DA GÜL HASAT SEZONU YAKLAŞIYOR! 2022
HABER ISPARTA SPOR PLAY OFF'DA
Isparta genelinde yıllık yaklaşık 3 Bin ton Alabalık Üretiliyor
KULAÇLAR ISPARTA’DA ATILIYOR
ISPARTA'DA BU BÖLGEDE TRAFİK FELÇ OLDU
SETR-İ NUR BİR GELİN ADAYI İÇİN ISPARTA'DA EN İYİ MAĞAZA!
Isparta Valisi Seymenoğlu Esnaf ve Sanatkarlara Teşekkür EttiISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU ESNAF VE SANATKARLARA TEŞEKKÜR ETTİ
ISPARTA'DA OPERASYON! GÖLDE KAÇAK AVA GEÇİT YOK!
ISPARTA ANTALYA YOLUNDA TRAFİK KAZASI!ISPARTA ANTALYA YOLUNDA TRAFİK KAZASI!
Memur ve emekliler için zam oranları belli oldu
Toplu taşımada maske ne zaman kalkıyor!
Isparta Valisi Seymenoğlu Gelendost ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdiISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU GELENDOST İLÇESİNE ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Gelendost ziyaretiISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN GELENDOST ZİYARETİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA BU BÖLGEDE TRAFİK FELÇ OLDUISPARTA'DA BU BÖLGEDE TRAFİK FELÇ OLDU07 Mayıs 2022
HABER ISPARTA'DA BİR HASTA 6. KATTAN ATLADIHABER ISPARTA'DA BİR HASTA 6. KATTAN ATLADI09 Mayıs 2022
Memur ve emekliler için zam oranları belli olduMemur ve emekliler için zam oranları belli oldu06 Mayıs 2022
Isparta'da tarihi dokusuyla “İstasyon 1923” restoran ve kahvaltı salonuIsparta'da tarihi dokusuyla “İstasyon 1923” restoran ve kahvaltı salonu06 Mayıs 2022
Isparta'da Araç Ses ve Multimedya Kurulumu için çözüm adresi Gündem Oto MüzikIsparta'da Araç Ses ve Multimedya Kurulumu için çözüm adresi Gündem Oto Müzik07 Mayıs 2022
ISPARTA ANTALYA YOLUNDA TRAFİK KAZASI!ISPARTA ANTALYA YOLUNDA TRAFİK KAZASI!06 Mayıs 2022
ISPARTA'DA GÜL MASALI DİZİSİ İÇİN OYUNLULAR ALINIYORISPARTA'DA GÜL MASALI DİZİSİ İÇİN OYUNLULAR ALINIYOR06 Mayıs 2022
Toplu taşımada maske ne zaman kalkıyor!Toplu taşımada maske ne zaman kalkıyor!06 Mayıs 2022
Isparta’da otomobil ile tır çarpıştıIsparta’da otomobil ile tır çarpıştı10 Mayıs 2022
Isparta'da Metruk yapılar tek tek yıkılıyorIsparta'da Metruk yapılar tek tek yıkılıyor05 Mayıs 2022
Isparta Valisi Seymenoğlu Gelendost ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdiIsparta Valisi Seymenoğlu Gelendost ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi05 Mayıs 2022
Isparta'da Emniyetten "KADES ve Telefon Dolandırıcılığı" hakkında bilgilendirmeIsparta'da Emniyetten "KADES ve Telefon Dolandırıcılığı" hakkında bilgilendirme05 Mayıs 2022
ISPARTA'DA OPERASYON! GÖLDE KAÇAK AVA GEÇİT YOK!ISPARTA'DA OPERASYON! GÖLDE KAÇAK AVA GEÇİT YOK!06 Mayıs 2022
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Gelendost ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Gelendost ziyareti05 Mayıs 2022
Isparta'da ''Benim Yeni Odam'' Caploonba!Isparta'da ''Benim Yeni Odam'' Caploonba!08 Mayıs 2022
SETR-İ NUR BİR GELİN ADAYI İÇİN ISPARTA'DA EN İYİ MAĞAZA! SETR-İ NUR BİR GELİN ADAYI İÇİN ISPARTA'DA EN İYİ MAĞAZA!05 Mayıs 2022
T.C.D.D'den Isparta için önemli duyuru: “özel ilaçlama treni'’ geliyorT.C.D.D'den Isparta için önemli duyuru: “özel ilaçlama treni'’ geliyor06 Mayıs 2022
ISPARTA SPOR HABER: BAŞKAN 12. ADAMI GÖREVE ÇAĞIRDIISPARTA SPOR HABER: BAŞKAN 12. ADAMI GÖREVE ÇAĞIRDI09 Mayıs 2022
Isparta'da ​2022 asfalt sezonu Modernevler Mahallesinden başladıIsparta'da ​2022 asfalt sezonu Modernevler Mahallesinden başladı05 Mayıs 2022
Isparta'da gidilmeye değer kişisel resim sergisiIsparta'da gidilmeye değer kişisel resim sergisi06 Mayıs 2022