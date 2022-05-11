Davraz’ın bereketli toprakları kış boyu kar altında kalarak bahara hazırlık yaptı. Bugünlerde kışa güle güle diyen Davraz, rengarenk bir yaza merhaba demek için hazırlıklarına devam ediyor. Dört mevsim turizm, dört mevsim spor iddiasında olan Davraz Turizm Merkezi’ndeki alt yapı, yapılan çalışmalarla yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.Davraz, başarılı geçen kayak sezonunun ardından sahip olduğu spor salonu ve çim sahalarla sporcuları yüksek rakımda kamp yapmaya, gül, lavanta, zambak tarlaları ve kamelya alanlarıyla da günübirlik ziyaretçilerini bekliyor.Merkezde, geçtiğimiz yıllarda yapılan deneme ekimlerinin başarıya ulaşmasının ardından dönümlerce alanda lavanta, gül, zambak dikiminin yanı sıra badem ve kestane bahçeleri oluşturuldu. Baharın gelmesiyle birlikte bu tarla ve bahçelerde özenle bakım çalışmaları yapılıyor. Vali Ömer Seymenoğlu da beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Serkan Kesin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Abdullah Çelik’le beraber yapılan çalışmaları yerinde inceledi, çalışanlara kolaylıklar diledi.