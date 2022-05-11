ŞEHRİN EN HAVALI SOKAĞI - ŞEMSİYELİ SOKAK











Pirimehmet mahallesinde bulunan bu sokak yenilenen şemsiyeleriyle güzel bir enerji veriyor. Sokak adeta şemsiyelerle şenlendi sokağa ayrı bir hava ve güzellik kattı.Daha önce esnafların kendi çabaları ile yaptıkları sokağımızda güzelleştirme adına şemsiye uygulaması yenilenmiş oldu. Sokakta bulunan esnaflar burada bazı etkinlikler ve kampanyalar düzenlemeyi planlıyor..''Tüm Isparta halkını bekliyoruz.''İşte şemsiyeli sokağın yenilenmiş son hali...