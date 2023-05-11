Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçen sene yaşanan yoğun kar yağışı sonucunda çöken Davraz Kapalı Pazaryeri inşaatında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan incelemelerde müteahhit firmanın pazaryerini Ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği bilgisini paylaşan Başkan Başdeğirmen, önemli bilgiler edindi.Başkan Şükrü Başdeğirmen, yaptığı açıklamada, Davraz Kapalı Pazaryeri için 148 adet fore kazık çaktıklarını belirtti. Birbirine bağlı güçlü temellerin atılarak olası bir depreme karşı dayanıklılık sağlandığını ifade eden Başkan Başdeğirmen, müteahhit firmanın Ağustos ayının sonuna kadar işi tamamlamayı planladığını dile getirdi. Ancak, eğer mümkünse işi 15 gün daha öne çekmeyi hedeflediklerini ve vatandaşların ve esnafın hizmetine en kısa sürede sunmayı arzu ettiklerini belirtti.Davraz Kapalı Pazaryeri, geçtiğimiz yıl yaşanan yoğun kar yağışı sonucunda çökmüştü. Isparta Belediyesi, 7.857 metrekarelik toplam alana sahip olan bölgede, 6.750 metrekarelik pazar alanının üstünü kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zeminde fore kazık ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Başkan Başdeğirmen, üst yapının imalatlarının devam ettiğini ve yakın gelecekte montaj işlemlerinin başlayacağını açıkladı. Kapalı Pazaryeri çatısının ise Güneş Enerjisi Santraline uygun olarak yapılacağını ve bu sayede elektrik üretiminin gerçekleştirileceğini ifade etti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Kapalı Pazaryeri inşaatında gerçekleştirdiği incelemelerde yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Pazaryerinin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların ve esnafın modern bir alanda hizmet alabileceklerini ve pazarcılık faaliyetlerini daha güvenli ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebileceklerini vurguladı.Son olarak, Başkan Başdeğirmen, Davraz Kapalı Pazaryeri'nin tamamlanmasıyla birlikte, pazarcıların daha iyi koşullarda çalışabileceği ve müşterilerin de kaliteli ürünleri rahatlıkla temin edebileceği bir pazaryeri oluşturulacağını belirtti. Ayrıca, Güneş Enerjisi Santraliyle çatının enerji üretimine katkı sağlayacağını ve çevre dostu bir yaklaşımın benimsendiğini ifade etti.Davraz Kapalı Pazaryeri'nin tamamlanmasıyla birlikte, Isparta halkının modern ve güvenli bir alanda alışveriş yapma imkanına kavuşacağına dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, projenin kısa sürede tamamlanması için tüm ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı. Başkan Başdeğirmen, vatandaşların ve esnafın beklentilerini karşılamak için projenin hızla ilerlediğini ve Ağustos ayı sonunda tamamlanması hedeflendiğini belirtti.Davraz Kapalı Pazaryeri projesi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in liderliğindeki belediye yönetimi tarafından vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hayata geçirilen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu modern tesisin tamamlanmasıyla birlikte, Isparta'nın ticari hayatına yeni bir ivme kazandırılması ve vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi hedefleniyor.