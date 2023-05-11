Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnafla bir araya geliyor, onların talep ve önerilerini dinliyor. Belediye başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin de katıldığı toplantılarda esnafın talepleri anında karşılık buluyor, yapılması gerekenlerle ilgili istişareler gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, son olarak Yeni Sanayi Sitesi’nde Tevfik – Metin Şıbara kardeşlerin ev sahipliğinde esnafla bir araya geldi. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Esnafla buluşmalarına devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarında gerek sanayi içerisindeki gerek ikamet bölgelerinde gerekse de şehrin genelindeki her türlü istek ve talepleri dinlediklerini belirtti. ‘Varsa problemler onları çözmek, önerilerinizi almak, yapılmasını istedikleriniz varsa onları alıyoruz’ diyen Başkan Başdeğirmen, “Bu buluşmalarımızdan faydalı görüşler alıyoruz” dedi.

Esnafta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını dile getirerek teşekkürlerini iletirken, istek, talep ve önerilerini sundular. Esnaf, geçmiş zamanda yapılan eski asfaltlardan dolayı yağan yağmur sonrasında dükkanlarının su bastığını aktardılar.