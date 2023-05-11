"CHP Milletvekili Adayları Uluğbey'de Halkın İlgisiyle Karşılandı

Seçim çalışmaları kapsamında Senirkent-Uluğbey'de halkla bir araya gelen CHP Milletvekili Adayları Yalım Halıcı ve Hatice Yıldız, Uluğbey'de adeta bir evlat gibi karşılandı. Kadın, erkek, genç ve yaşlı vatandaşlarla köy kahvehanesinde buluşan Halıcı ve Yıldız, sıcak bir atmosferde karşılanarak büyük bir ilgiyle karşılaştı.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Adayları Hikmet Yalım Halıcı ve Hatice Yıldız, Senirkent-Uluğbey'de gerçekleştirdikleri seçim çalışmalarıyla vatandaşlarla buluştu. Kahvehanede düzenlenen buluşmaya Uluğbey halkının neredeyse tamamı katılım sağladı ve miting havasında geçti.Milletvekili Adayı Hikmet Yalım Halıcı, konuşmasında duygusal bir vurguyla, "Sizi evimizde hissettiren sevgili dostlar, hepinizi içtenlikle selamlıyorum. Heyecanınızı görmek bize büyük bir motivasyon ve güç veriyor. Kavga siyasetini geride bırakıyoruz. 15 Mayıs'tan sonra hoşgörü, sevgi ve kardeşlik ortamını birlikte sağlayacağız. İlçemizin ve köyümüzün sorunlarını biliyoruz, hazırlıklarımızı yaptık ve çözüm için kollarımızı sıvadık. Artık Isparta, Senirkent ve Uluğbey hak ettiği değeri alacak" dedi.CHP Milletvekili Adayı Hatice Yıldız ise konuşmasında, "Bugün Uluğbey'de gördüğümüz ilgi ve heyecan, 15 Mayıs'ta doğacak olan güneşin bir başka doğacağını gösterdi. 15 Mayıs, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımız günlerin başlangıcı olacak. Burada gençler, yaşlılar, kadınlar, erkekler hep birlikte geleceğe yönelik güzel günleri selamlıyoruz. Bizi evlatları gibi kucak açtınız. Söz veriyoruz, yüzünüzü yere düşürmeyeceğiz" şeklinde konuştu.Halıcı ve Yıldız, buluşmanın ardından vatandaşlarla birebir sohbet ederek sorunları ve talepleri dinledi. Vatandaşların notlarını tek tek alan milletvekili adayları, Uluğbey'den yüksek bir motivasyonla ayrıldı. Vatandaşlarla samimi bir şekilde iletişim kuran Halıcı ve Yıldız, seçim sürecinde halkın beklentilerini anlamak ve çözüm odaklı çalışmalar yapmak için kararlılıklarını ortaya koydular.Uluğbey'deki buluşma, CHP Milletvekili Adayları Halıcı ve Yıldız'ın halk nezdindeki güçlü destek ve ilgilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar, adaylara olan inançlarını ve umutlarını dile getirirken, Halıcı ve Yıldız da halka verdiği sözleri tutmak için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini vurguladı.Seçim çalışmaları boyunca halkın sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri sunan Halıcı ve Yıldız, Uluğbey halkının desteğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedeflerine ulaşma konusunda kararlılıkla ilerliyor. Vatandaşların taleplerini not alan ve sorunları çözmek için çaba sarf eden adaylar, halkın yanında olmaya devam edeceklerini ve 15 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde Uluğbey'in sesi olacaklarını belirtti.Uluğbey'deki buluşma, CHP'nin yerel halkla güçlü bir bağ kurarak, seçim sürecindeki çalışmalarını hızlandırdığını gösterdi. Halıcı ve Yıldız'ın samimi ve içten yaklaşımı, Uluğbey halkının da desteğini kazanarak seçimlerde önemli bir rol oynayacaklarının işaretini verdi.