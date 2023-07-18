Sıcak Hava Dalgası Isparta'yı Etkisi Altına Alıyor!

Kısa Açıklama: Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyreden sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi bekleniyor. Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerinde hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceği tahmin ediliyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın özellikle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları önem taşıyor. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gerekli tedbirleri almayı unutmayın!