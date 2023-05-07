Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Adayı H.Yalım Halıcı, seçim çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi. Halıcı, gençlerin 14 Mayıs'ta kullanacakları oylarla kendi geleceklerini inşa edeceklerini vurgulayarak, "Gençler bu işi ilk turda bitirelim. Haydi!" şeklinde konuştu.H.Yalım Halıcı, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Isparta'da, mahalle ve köyleri ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Millet İttifakı İl Başkanları, MYK Üyesi, Millet İttifakı Gençlik Kolları İl Başkanları, milletvekili adayları ve partililerle bir araya geldiği kafeler caddesinde gençlerle buluştu. Halıcı, çalışan, emekli, işsiz, engelli, yaşlı, çiftçi, evde çalışan kadın, yoksul veya kimsesiz bütün yurttaşları kucaklayacaklarını ve onlara insan onuruyla hizmet vereceklerini dile getirdi.Halıcı, 14 Mayıs'ta ilk kez sandığa gidecek olan 5 milyon 300 bin gencin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa otoriter bir yönetimi değiştireceklerini belirtti. Gençlerin önünde büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Halıcı, "Gençlerin kullanacakları oylarla kendi geleceklerini inşa edeceklerini söyledi. Halıcı, gençlere yönelik yaptığı çağrıda ise bu işi ilk turda bitirmelerini istedi ve "Haydi!" dedi.CHP'li Halıcı, mecliste gençlerin haklarını koruyacaklarını ve mülakat sisteminin kaldırılacağını ifade etti. Ayrıca, torpilin sona ereceğini ve ülkeye huzur, barış, demokrasi ve baharı birlikte getireceklerini sözlerine ekledi.Gençlerin önemine vurgu yaparak konuşmasını sonlandıran Halıcı, "Gençler bu işi ilk turda bitirelim. Haydi!" şeklindeki çağrısıyla gençlere seçimlerde aktif rol almaları ve geleceklerini şekillendirmeleri konusunda destek verdi.