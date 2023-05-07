Isparta Valisi Aydın Baruş, Keçiborlu ilçesine yaptığı çalışma ziyareti kapsamında bir dizi yatırımı inceledi. Vali Baruş, Keçiborlu Kaymakamlığı ve yerel derneklerin ortaklaşa gerçekleştirdiği projeleri ziyaret ederek bilgi aldı.İlk olarak, Tepecik Mahallesi'nde bulunan Tepecik İlkokulu'ndaki tadilat çalışmalarının tamamlandığı ve Köy Yaşam Merkezi'nin hizmete açıldığı bilgisini aldık. Vali Baruş, ilçe kaymakamı ve belediye başkanının da eşlik ettiği ziyarette, binanın farklı bölümlerini gezip yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.Vali Baruş'un Keçiborlu ilçesinde ziyaret ettiği diğer bir yer Ardıçlı Köyü oldu. Burada gül çiçeği yetiştiriciliğinin yoğun olduğu köyde, şehir dışından gelen mevsimlik işçilerin konakladığı alanda yapılan çalışmaları inceledi.Ardından Vali Baruş, Keçiborlu Kaymakamlığı ve MİNERVA Derneği tarafından hazırlanan Mevsimlik İşçilerin çocuklarına yönelik eğitim kampüsünü gezdi. Kampüste konteyner ve çadırlardan oluşan derslikler, yemekhane, mutfak, çocuk oyun alanı ve idari birimler bulunmaktadır. 3-15 yaş grubu çocukların eğitim aldığı derslikleri ziyaret eden Vali Baruş, çocuklarla yakından ilgilendi ve öğretmenlerle sohbet etti.Vali Baruş, oluşturulan eğitim kampüsünün önemli bir sosyal proje olduğunu belirterek, burada çocuklara kreş, anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesinde eğitim imkanı sağlandığını ifade etti. Ayrıca, Keçiborlu Kaymakamlığı ve MİNERVA Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü faaliyetler sayesinde çocukların eğitimine ve sosyal faaliyetlere katılmalarının desteklendiğini vurguladı.Son olarak, Vali Baruş Saracık köyünde tamamlanan Saracık İlkokulu ve anaokulunu ziyaret etti. Tadilat çalışmalarının sona erdiği okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Isparta Valisi Aydın Baruş, Keçiborlu ilçesinde yaptığı incelemelerde yürütülen yatırımları yakından takip etti.