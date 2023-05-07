Başkan Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediyesi personeliyle bir araya gelerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Yemek programında personeli karşılayan Başdeğirmen, tüm çalışanların Isparta'ya kazandırılan yatırımlarda ayrı ayrı emeğinin olduğunu vurguladı. Konuşmasında evine helal ekmek götürmek için mücadele eden personele teşekkür eden Başdeğirmen, belediyenin hizmetlerinde herkesin emeğinin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Isparta Belediyesi'nin aldığı ödüllerle ilgili konuşan Başdeğirmen, personeli yaptıkları çalışmalardan dolayı alkışladı. Başkan ayrıca, temizlik personelinin dürüstlük örneği göstererek bir bulduğu telefonu sahibine ulaştırdığını da paylaştı. Toplantıda, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini ancak üstesinden gelmeyi başardığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.