Isparta Anadolu Lisesi, eğitimde teknolojik yenilikleri benimseyerek öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmasını hedefleyen "Aslı Derbent Özkan Geleceğin Sınıfı (Future Classroom Lab - FCL Sınıfı)"nı tanıttı. Tanıtım etkinliğine İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Aslı Derbent Özkan'ın anne-babası, eşi, çocukları ve yakınları da katıldı.FCL Sınıfı, öğrencilerin ufkunu genişletecek birçok eğitim materyaline ev sahipliği yapıyor. 3D yazıcılar, CNC makinası, eğitim drone'u, profesyonel drone, sanal gerçeklik gözlüğü ve bilgisayarlar gibi çeşitli teknolojik araçlar, öğrencilerin interaktif bir öğrenme deneyimi yaşamasını sağlıyor.Avrupa Okul Ağı (European SchoolNet) tarafından tasarlanan Future Classroom Lab, 34 Eğitim Bakanlığından oluşan bir konsorsiyumla çalışmalarını sürdürüyor. Proje, öğrencilere disiplinlerarası bir yaklaşımla yaparak, yaşayarak ve üreterek öğrenmeyi teşvik ediyor. Future Classroom Lab, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırarak onları geleceğin gereksinimlerine hazırlamayı amaçlıyor.Aslı Derbent Özkan, Türkiye'nin başarılı yazılım firmalarından biri olan VeriPark'ın Türkiye Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten bir liderdi. Bilişim sektöründeki başarısı ve kadınların ilham kaynağı olmasıyla tanınan Derbent Özkan, 27 Mart 2023'te aramızdan ayrıldı. Onun anısına kurulan Aslı Derbent Özkan Geleceğin Sınıfı, öğrencilere ilham vererek ülkemizin geleceğine ışık tutacak genç beyinlerin yetişmesine katkı sağlayacak.Isparta Anadolu Lisesi'nin düzenlediği tanıtım etkinliği, Aslı Derbent Özkan'ın anne-babası, eşi, çocukları ve yakınlarının katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, FCL Sınıfı'nın sunduğu imkanlar ve öğrencilerin teknolojik becerilerini geliştirmeleri konusunda yapılan çalışmalar aktarıldı.