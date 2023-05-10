MHP Isparta Milletvekili Adayı Sönmez, Eğirdir'de Halkla Buluştu

MHP Isparta Milletvekili Adayı Hasan Basri Sönmez, Eğirdir merkezi ve köylerinde yoğun ilgiyle karşılandı. Sönmez'in kahve toplantıları ise mitinge dönüştü.Sönmez'in yanında MHP Isparta Milletvekili Adayları Selim Öncel ve Ahmet Kaya ile parti yöneticileri de Eğirdir'e çıkarma yaptı. İlk olarak Eğirdir merkezde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren adaylar, ardından Serpil, Ağılköy ve Tepeli köylerinde halkla buluştu.MHP Milletvekili adaylarını köylerde, halk havai fişekler, meşaleler ve davul-zurna ile coşkuyla karşıladı. Serpil köyünde yapılan buluşmada adaylar, yeni dönemde gerçekleştirecekleri çalışmaları anlattı. Tepeli ve Ağılköy ziyaretlerinde ise MHP heyeti, yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.Ağılköy ziyaretine katılan Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ve Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala'nın da bulunduğu etkinlikte, adaylar büyük ilgi gördü. Ağılköy gençleri tarafından köy kahvesine "Basri Sönmez köyüne hoş geldin" pankartı asıldı.Hasan Basri Sönmez, konuşmasında önemli mesajlar verdi. İl Başkanlığı döneminde köy muhtarı ve MHP Eğirdir İlçe Başkanı tarafından iletilen Ağılköy'le ilgili taleplerin tamamının yerine getirildiğini belirten Sönmez, "Milletvekilliğini bize takdir ederseniz, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olacaktır. Fakat sizlerden isteğim; biz böyle siyaset yaparken lütfen 5 senedir, 10 senedir siyaset yapıp da 10 kişiye faydası dokunmamış insanları da iyi değerlendirin" şeklinde konuştu.MHP Isparta Milletvekili Adayı Hasan Basri Sönmez'in Eğirdir ziyaretleri, halkla doğrudan iletişim kurarak destek arayışını sürdürdüğünü gösterdi. MHP'nin seçim çalışmaları kapsamında yapılan etkinlikler, Eğirdir halkının ilgisini çekti ve seçim sürecine önemli bir adım olarak değerlendirildi.