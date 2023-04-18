ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

KADİR GECESİ MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek Kadir Gecesine erişmiş olmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İçinde pek çok hikmet ve bereketi barındıran Ramazan Ayı, Kadir gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile de taçlanmaktadır.

Kadir Gecesi gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır.

Dua ve tövbelerin kabul edildiği bu müstesna geceyi, Yüce Allah’ın rahmeti ve mağfiretine nail olmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli, aramızdaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızın gelişmesine vesile olarak görmeliyiz.