"Kaya Balık," Yeni Sezona Lezzet Dolu Başlangıç Yaptı!
Isparta'nın güvenilir adreslerinden biri olan Kaya Balık, "vira bismillah" diyerek yeni sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Sezona hızlı bir başlangıç yaparak lezzetli protein dolu balıkları tezgahlarında sunuyorlar.
Kaya Balık tezgahlarında sezonun ilk günlerinde bile çeşitli balık türleri bolca bulunuyor. Müşteriler, istedikleri şekilde sipariş verme özgürlüğüne sahipler. Balıklar, çiğ ve temizlenmiş halde yada ızgarada, tavada, hatta ekmek arasında sipariş edilebiliyor.
Kaya Balık, taze ve enfes deniz ürünleriyle hizmet veriyor. Siz de bu lezzetli deneyimi yaşamak için Kaya Balık'a uğrayabilirsiniz.
Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
WhatsApp İletişim: 0 530 072 21 80
Telefon İletişim: 0246 220 20 70
Kaya Balık, sizlere denizden sofranıza getirilen taptaze lezzetler sunmaya devam ediyor. Bu lezzet yolculuğuna katılmak için hemen iletişime geçin ve damaklarınızı şımartın!
Isparta'nın güvenilir adreslerinden biri olan Kaya Balık, "vira bismillah" diyerek yeni sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Sezona hızlı bir başlangıç yaparak lezzetli protein dolu balıkları tezgahlarında sunuyorlar.
Kaya Balık tezgahlarında sezonun ilk günlerinde bile çeşitli balık türleri bolca bulunuyor. Müşteriler, istedikleri şekilde sipariş verme özgürlüğüne sahipler. Balıklar, çiğ ve temizlenmiş halde yada ızgarada, tavada, hatta ekmek arasında sipariş edilebiliyor.
Kaya Balık, taze ve enfes deniz ürünleriyle hizmet veriyor. Siz de bu lezzetli deneyimi yaşamak için Kaya Balık'a uğrayabilirsiniz.
Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
WhatsApp İletişim: 0 530 072 21 80
Telefon İletişim: 0246 220 20 70
Kaya Balık, sizlere denizden sofranıza getirilen taptaze lezzetler sunmaya devam ediyor. Bu lezzet yolculuğuna katılmak için hemen iletişime geçin ve damaklarınızı şımartın!