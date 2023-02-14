Türkiye kayıplarına ağlarken düğmeye basıldı! Sorumlulara operasyon
Son dakika haber: Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 163 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 43’ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma yol açan deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada 163 şüphelinin sorumluluğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 13 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.
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10 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili o illerin başsavcılıkları tarafından resen başlatılan ve titizlikle yürütülen soruşturmalarda 163 şüphelinin sorumluluğu tespit edildi. Bu şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı. 43’ü gözaltında bulunan şüphelilerden 7’si hakkında yakalama kararı bulunurken, 70'i hakkında da gözaltına alma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca sorumluluğu tespit edilen şüphelilerden 8’inin hayatını kaybettiği tespit edilirken, 12 kişi ifadelerine müteakip serbest bırakıldı. 8 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılıklarınca değerlendirmeler devam ediyor.
TUTUKLAMA HABERLERİ ART ARDA GELDİ
Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, gözaltına alındığı Ankara'da tutuklandı.
Adıyaman’da yıkılan binanın müteahhidi olan Yavuz ve Sevilay Karakuş da Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında tutuklandı.
Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, gözaltına alındığı Antalya'da tutuklandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen tutuklandı.
10 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili o illerin başsavcılıkları tarafından resen başlatılan ve titizlikle yürütülen soruşturmalarda 163 şüphelinin sorumluluğu tespit edildi. Bu şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı. 43’ü gözaltında bulunan şüphelilerden 7’si hakkında yakalama kararı bulunurken, 70'i hakkında da gözaltına alma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca sorumluluğu tespit edilen şüphelilerden 8’inin hayatını kaybettiği tespit edilirken, 12 kişi ifadelerine müteakip serbest bırakıldı. 8 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılıklarınca değerlendirmeler devam ediyor.
TUTUKLAMA HABERLERİ ART ARDA GELDİ
Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, gözaltına alındığı Ankara'da tutuklandı.
Adıyaman’da yıkılan binanın müteahhidi olan Yavuz ve Sevilay Karakuş da Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında tutuklandı.
Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, gözaltına alındığı Antalya'da tutuklandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen tutuklandı.