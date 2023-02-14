Türkiye kayıplarına ağlarken düğmeye basıldı! Sorumlulara operasyon

Son dakika haber: Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 163 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 43’ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.



Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma yol açan deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada 163 şüphelinin sorumluluğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 13 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.

