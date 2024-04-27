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Çalışma Hayatında Köklü Değişiklikler Geliyor!

Çalışma Hayatında Köklü Değişiklikler Geliyor!
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Çalışma Hayatında Köklü Değişiklikler Geliyor! İşçiden Emekliye Herkesi İlgilendiriyor
Türkiye'de iş hayatında önemli değişiklikler kapıda! Haftada dört gün çalışma modeli gibi tarihi düzenlemeler için harekete geçen hükümet, Çalışma Meclisi'ni topluyor. Bu değişiklikler işçiden emekliye, asgari ücretliden taşerona kadar birçok kesimi etkileyecek.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber TV Youtube kanalında Alper Altun'a konu hakkında bilgi verdi. Çalışma Meclisi'nin beş yılda bir toplanmasının sosyal güvenlik ve çalışma hayatı için büyük önem taşıdığını vurguladı.
Karakaş, bu toplantılarda tarafların bir araya gelerek danışmadan düzenleme yapmanın doğru olmadığını belirtti. Hükümetin ilk döneminde sosyal güvenlik reformları ve İş Kanunu yenilikleri gibi önemli adımlar atıldığını hatırlattı ve şimdi de çalışma hayatında yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünya genelinde çalışma hayatının da değiştiğine dikkat çeken Karakaş, Türkiye'de de esnek çalışma düzenlemeleri ve çalışma sürelerinde değişiklikler beklendiğini söyledi.
Yeni düzenlemelerin emekli maaşlarına etkisinin ve gelecekteki düzenlemelerin merak konusu olduğunu dile getirdi. Çalışma Meclisi'nde tüm bu konuların ele alınacağını belirtti ve toplantının 29 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.
İşçi sendikaları, memur sendikaları, esnaf odaları ve işveren temsilcilerinin bu toplantıya katılacağını belirterek, çalışma hayatının tüm taraflarının görüşlerinin alınacağını vurguladı.
 
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