Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Ancak son günlerde gelen indirimler vatandaşların yüzünü güldürüyor. 3 Mayıs'ta motorine 59 kuruş, 4 Mayıs'ta ise 1 lira 29 kuruş indirim yapıldı. Şimdi ise bir çifte indirim daha geliyor.

5 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor. Bu indirimlerle birlikte akaryakıt fiyatları bir süreliğine daha düşük seviyelerde seyredecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.