Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı "Hayallerimle Çocuğum" Temalı Yarışmalar Düzenlendi

İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Dereceye Giren Öğrencileri ve Öğretmenleri Ödüllendirdi

Öğrencilerin Hayalleri Gerçekleşti, Öğretmenler Başarılarıyla Gurur Duydu

Isparta'da Eğitim ve Öğretimde Başarıya Giden Yolda Önemli Bir Adım Atıldı.

Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, "Hayallerimle Çocuğum" temalı yarışmalarla renklendi. Yarışmalar kapsamında dereceye giren öğrenciler ve öğretmenler, Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur tarafından makamında kabul edildi.Ödül töreninde öğrenciler, başarılı performansları nedeniyle tebrik edilerek ödüllendirildi. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin başarılarındaki payları için de ödüllendirildi.İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin başarıları bizi gururlandırıyor. Bu yarışmalarla öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmelerini, yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlamayı hedefledik. Öğretmenlerimizin de bu süreçte öğrencilerimize destek olduklarını görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.Öğrenciler ve öğretmenler, ödüllerini alarak mutlu bir şekilde törenden ayrıldılar. Bu başarılı etkinlik, Isparta'da eğitim ve öğretimde başarıya giden yolda önemli bir adım oldu.