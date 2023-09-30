Başkan Tural, TESK Başkanlar Kurulu Toplantısına Katıldı

29 Eylül 2023Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. Toplantı, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in başkanlığında TESK Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, federasyon ve birlik başkanları da katıldı. Toplantıda, esnafın beklenti ve talepleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a iletilirken, Başkan Tural da görüşlerini paylaştı.Başkan Tural, toplantıyla ilgili olarak şunları söyledi: "TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken, toplantıda mesleki eğitimle ilgili olarak 21. Yüzyılın bilgi çağı olarak nitelendirildiği ve özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetiştirilmesi konusunda mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı. Ülkenin önceliklerine uygun olarak sürekli güncellenen dinamik bir mesleki eğitim modelinin belirlenmesi gerektiğini belirttiler. Ayrıca, esnaf ve sanatkarlarımızın mesleki gelişimine odaklanarak piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini hedefleyen yeni bir yol haritasının oluşturulmasının önemini vurguladılar. TESK Başkanlar Kurulu toplantısında, mesleki eğitimin yanı sıra esnaf ve sanatkarlarımızın yerel ve ulusal düzeyde karşılaştığı sorunları iletmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken'e teşekkür ediyor ve alınan kararların esnafımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."Bu toplantı, esnaf ve sanatkarlar için önemli konuların ele alındığı ve çözüm yollarının arandığı bir platform olarak büyük önem taşıyor.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.